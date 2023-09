Los Celtics no planean traspasar a Malcolm Brogdon

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Las aguas parecen regresar a su cauce en el estado de Massachusetts. Malcolm Brogdon estuvo muy cerca de ser traspasado a Los Angeles Clippers como parte de la operación por Kristaps Porzingis. Finalmente fue Marcus Smart el que tomó la rampa de salida, aunque su destino fue Memphis en lugar de la ciudad californiana.

A pesar de que los Celtics se apresuraron a catalogar a Brogdon como intocable, este se habría mostrado muy molesto tras sentirse prescindible. Esta situación podría amenazar con alterar la química interna del equipo, por lo que varios medios han sugerido que el ‘guard’ acabará siendo traspasado más pronto que tarde. Un runrún que tomó una mayor dimensión tras desvelarse que Joe Mazzulla pretende ampliar el rol de Jayson Tatum hacia la generación de juego.

No obstante, los Celtics no planean deshacerse de Brogdon. Al menos no en el corto plazo. De acuerdo con el Boston Globe, en Boston no están buscándole una salida y las posibilidades de que sea traspasado son «las mismas que las de cualquier otro jugador» de la plantilla. Cabe destacar que Brogdon firmó una gran temporada 2022-23 como hombre de rotación, lo que le sirvió para recibir el premio al Sexto Hombre del Año.

Si bien es cierto que la gerencia pudo haber gestionado mejor la situación, también lo es que la salida de Smart debería de impulsar la importancia de Brogdon, incluso con un Tatum más centrado en labores de creación. Ahora solo queda por ver si el jugador también es capaz de olvidar lo ocurrido o si su relación con la franquicia ha quedado herida de manera irreparable.