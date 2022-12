(VIDEO) Los Celtics inician su gira con victoria en Brooklyn

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Boston Celtics arrancó este domingo su gira de diez días lejos del TD Garden volviendo al camino del triunfo ante Brooklyn Nets por 92-103 en un partido en el que únicamente sufrió durante el tercer cuarto.

Jaylen Brown firmó un gran encuentro con 34 puntos y 10 rebotes mientras que Jayson Tatum también destacó en Boston con 29 puntos y 11 rebotes.

En los Nets, no sirvieron para el triunfo los 31 tantos y 7 rebotes de Kevin Durant.

Jaylen Brown and Jayson Tatum highlights in last nights win against Brooklyn, combining for 63 points. pic.twitter.com/Z5FOiNdtLU

— Double The Hoops (@doublethehoops) December 5, 2022