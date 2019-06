Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Todo ha dado un giro monumental en pocas horas. Desde hace días se presumía que Al Horford renunciaría a sus 30,1 millones de dólares con los Celtics para la 2019-20, en la idea del jugador de negociar un acuerdo más duradero con Boston. Ayer, el primero de los extremos se cumplió, toda vez que el interior se salió formalmente de su contrato para convertirse en agente libre. Ahora el problema llega para Boston, porque los planes de renegociar un nuevo acuerdo con el jugador han saltado por los aires.

Informan diferentes medios sobre la noticia que puede cambiar el panorama veraniego en el TD Garden: los Celtics creen que Al Horford se marchará de Boston. Esta posibilidad, unida también a la presumible marcha de Kyrie Irving, dejaría al cuadro dirigido por Brad Stevens sin dos de sus principales puntales en las campañas pasadas, aunque también aportaría un gran espacio salarial que no tendrían en el caso de retener a una o a las dos piezas.

¿100 millones en otro sitio?

De renovar con Boston a convertirse en una de las noticias de la inminente agencia libre, que arranca el 30 de junio. Según apunta ESPN, las conversaciones entre Horford y el agente de Horford, Jason Glushon, no van a ser retomadas. Lo que iba a ser una continuidad del jugador en Boston por tres cursos se ha ido por el sumidero del TD Garden.

¿Qué ha sucedido? Señala Marc Stein, para The New York Times, que todo se ha precipitado al conocer el entorno de Horford el hecho de que existe una oferta cuantiosa de otra franquicia esperando a la vuelta de la esquina. Un oferta que llegaría justo con la apertura de la agencia libre, el 30 de junio a las 18:00 horas (franja horaria de New York). Esa propuesta, de un equipo que todavía no ha transcendido, sería de 100 millones de dólares para los cuatro próximos cursos.

Horford, de 33 años, doble campeón de la NCAA con la Universidad de Florida y perenne en los playoffs de la NBA con once participaciones en sus doce temporadas como profesional, firmó en verano de 2016 un contrato de cuatro campañas y 113 millones de dólares con Boston. La última de esas temporadas, la 2019-20, estaba sujeta a una player option que ahora el de República Dominicana ha usado para ser agente libre.

Cinco veces presente en el All-Star, ha jugado 786 partidos—782 como titular— de Temporada Regular, repartidos entre los Hawks y los Celtics. Sus números, 14,1 puntos, 8,4 rebotes, 3,2 asistencias y 1,2 tapones en 32,8 minutos.

