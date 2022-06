Los Cavaliers han tanteado a Tyus Jones y T.J. Warren

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- Los rumores que señalan a la actualidad de la NBA han aumentado de manera exponencial en ritmo y volumen a pocas horas del comienzo de la agencia libre. Uno de los equipos que se espera que amenicen el mercado son los Cleveland Cavaliers, quienes buscan dar un golpe de efecto que los asiente en la élite de la Conferencia Este tras una prometedora campaña.

De acuerdo con una información del periodista de Cleveland.com, Chris Fedor, la franquicia de Ohio ha mostrado interés de manera reciente en Tyus Jones y T.J. Warren. Ambos jugadores han despertado un gran seguimiento en las últimas semanas y se espera que la resolución de su futuro no se demore demasiado.

El interés en el base resulta sorprendente por dos motivos. En primer lugar, el medio The Athletic informó esta misma semana que los Cavaliers están muy interesados en recuperar a Ricky Rubio, quien se perdió gran parte del curso debido a una grave lesión de rodilla. Además, otro reporte previo, en esta ocasión procedente del The Memphis Commercial Appeal, aseguró que Jones se plantearía abandonar Memphis para ser titular en otro equipo. Con Darius Garland en el equipo, los Cavs no podrían satisfacer este deseo.

Por su parte, Warren solo ha podido disputar cuatro partidos en los últimos dos años debido a una fractura por estrés en su pie izquierdo. Ahora, según su entorno, está completamente sano y listo para regresar a la élite competitiva. Antes de su lesión se dirigía hacia una suculenta renovación tras firmar una soberbia actuación en la burbuja de Orlando. Sin embargo, los problemas físicos que han lastrado sus últimas dos temporadas apuntan a un nuevo contrato por, como mucho, una excepción de nivel medio.

