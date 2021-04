Los cambios en la Policía Nacional

Quiera Dios que, con las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, la Policía Nacional pueda cambiar su fea imagen, y arrancar con toda la transparencia posible, a cumplir con su verdadera misión de “cuidar vidas, propiedades y mantener el orden público en todos los sentidos de la palabra, diferente a como lo ha venido haciendo en gobiernos anteriores.

Por eso, tenemos que felicitar al presidente Luis Abinader por su excelente medida, la cual está dirigida a enfrentar verticalmente la delincuencia rampante que nos arropa, y a construir una institución que real y efectivamente cumpla con el compromiso para el cual fue creada.

Por eso encontramos que el decreto 211.21, emitido por el Poder Ejecutivo ha sido oportuno y excelente en los actuales momentos por los que pasa el país, en los cuales los delincuentes han estado aprovechando el paso de la pandemia para aumentar sus fechorías.

Recordemos que el país está ocupado por delincuentes en todas las áreas, y que hace apenas unos días se dio a conocer que los delincuentes cibernéticos están interceptando las cedulas de Quedate en Casa, a miles de personas y usándolas, según declaro la señora Francisca Santos Santo, la de ella que reside en Los Alcarrizos, le fue sustraída en San Juan de la Maguana, al igual que otras, lo que ha resultado una grave error de las autoridades, ya que la entrega de los alimentos debe realizarse con su cedula original personalmente.

En una Policía Nacional que trabaje con transparencia, bien equipada, cuyos miembros estén excelentemente capacitados, la investigación seria muy fácil de realizar entre el suplidor y el consumidor para determinar quiénes forman esa peligrosa banda cibernética en las redes sociales, y el Gobierno poder continuar con justicia y transparencia supliendo las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.

Por eso, estamos de acuerdo con la emisión del decreto 211-21 emitido por el presidente Luis Abinader, el cual establece que “deberán proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estimen más conveniente para la absoluta e inmediata transformación de la Policía, algo de suma importancia.

El primer mandatario admitió a la vez la necesidad de transformar y profesionalizar la institución del orden, (la Policía Nacional), paso a ser urgente y advirtió que “estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, palabras integras y responsables pronunciadas por el presidente Abinader en relación al desorden anterior por el que venía pasando la Policía Nacional.

Quiera Dios que la nueva Policía Nacional pueda arrancar con toda la transparencia posible, ya que a decir verdad esta institución destinada para proteger vidas, propiedades y mantener el orden, necesita de una restructuración profunda y objetiva.

Nuestro presidente,(como siempre, muy serio y responsable), precisa que las reformas se harán mediante servicios honoríficos y tendrán un plazo de un año para sus objetivos. Actuaran como una dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía.

La población esta unida en este sentido, y podemos formar una policía civil honorifica, formada por e miembros en retiro y colaboradores que laboramos largo tiempo como Asimilado e igualado, podría se una gran ayuda no importa la edad.

Y tal como lo acaba de expresar el presidente Abinader, la “anhelada reforma policial es una urgencia luego de los acontecimientos vividos en los acontecimientos de los últimos días con la muerte a tiros de una pareja de esposos en Villa Altagracia a mano de una patrulla.

En este sentido felicitamos al presidente Abinader por haber designado en el equipo sugiera cambios Servio Tulio Castaño, Monseñor Francisco Ozoria, Fidel Lorenzo Radhames García, Juan Ramírez, Bautista López García, Osvaldo Santana, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Manrranzini, Ricardo Nieve, José Luis Mendoza, Mu-kein San Ben, Héctor Guerrero Heredia, , Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y Elena Viyella.

Esperamos que en los próximos años el país retorne a la paz y la tranquilidad tan anhelada con las nuevas medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno, relacionadas con la transformación de la Policía Nacional, por su puesto, combinadas con la desaparición del tráfico y consumo de las drogas y los juegos ilegales. Muchas felicidades para nuestro Gobierno.

Autor: José Guerrero