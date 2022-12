(VIDEO) Los Bulls sobreviven a Antetokounmpo con un DeRozan estelar

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Con un estelar DeMar DeRozan, protagonista absoluto con un doble doble de 42 puntos y diez rebotes, los Chicago Bulls sobrevivieron a los 45 puntos y 22 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo y triunfaron por 119-113 en la prórroga contra unos Milwaukee Bucks que sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Los Bucks iban ganando 104-95 con menos de dos minutos por jugar en el cuarto período, pero los Bulls, con una gran remontada culminada con un robo a seis segundos del final forzaron la prórroga, en la que se repusieron de un -4 antes de triunfar liderados por DeRozan.

El líder de los Bulls acabó con 42 puntos, diez rebotes, cinco asistencias, dos taponazos y dos robos, uno de los cuales decisivo para dar a Ayo Dosunmu la asistencia para la canasta que envió el duelo a la prórroga.

DeMar DeRozan put on an absolute clinic against Milwaukee.

42 pts | 15-25 FG | 10 reb | 5 ast pic.twitter.com/U7OkDaZMrX

— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 29, 2022