Es posible que cada vez sigamos teniendo más gerentes en la conducción de la vida pública y menos políticos consagrados y comprometidos con el bien común. Es probable que esta sea parte de las razones por lo que se nos escapan situaciones que pudieran ser prevenibles y que bien se pueden evitar.

Y justo en este punto es donde se diferencian unos de otros. Quizás las decepciones colectivas han venido eligiendo a más gerentes y a menos políticos de calidad para conducir el mundo en que vivimos.

Incluso, los propios políticos han contribuido a esa falta de confianza al descalificarse unos a otros.

No hay dudas de que el ejercicio de la buena política requiere auxiliarse de la buena gerencia, pero esta no la sustituye. No es lo mismo conducir a una nación que a una institución por grande que sea y de carácter privado.

Hacen falta los buenos políticos.

