Los buenos modales no deben irse  de vacaciones deben prevalecer 

Compartir espacio y experiencias en el tiempo de vacaciones

Reglas de cortesía y comportamiento para la época de vacaciones

En sus próximas vacaciones no lleve solamente sus maletas y su familia. Lleve consigo su buena educación y su cortesía

Estamos iniciando la época de vacaciones, el tiempo de ocio es un tiempo propicio para la diversión, pero debemos comprender que es Semana Santa y Pascua. La mayoría usan en esta semana el esparcimiento y una mayor vida social al aire libre o en otros lugares. El buen tiempo o el salir de la rutina diaria suele llevar a la gente a relajar sus hábitos en cuanto a horarios, vestuario e incluso a cambiar sus hábitos alimenticios.

Pero la buena educación no debe relajarse. Ya pasa, en muchas ocasiones, por horas bajas, como para poner aún menos empeño en mantener un buen comportamiento amparados en la relajación de otras costumbres por la época del año en la que está.

Supuesto que una persona a quien debemos respeto nos lleve de compañía en el viaje, es cortesanía, generalmente, acomodarse a todo, hallarlo todo bueno, no quejarse de nada, no hacerse esperar y estar siempre atento a los horarios ; no imitar jamás a aquellos que nunca tienen buenos modales; que meten ruido, son descortés con los empleados de las villas u hoteles , entre sí y con el dueño; que jamás están a tiempo ; que no hayan cosa buena, ni bien hecha, de todo se enfadan y están siempre de mal humor.

Reglas de convivencia durante el viaje

Si sucediese que por falta de espacio tengan que compartir habitación con un invitados de los propietarios de villa o que usted armó un grupo para compartir la villa u hotel si es grupo con quien vas de comitiva, acompañamiento si no son parejas o familia tomar en cuenta los siguientes pasos ; pide la cortesía que la dejes desnudar y acostar primero, y después te desnudarás tu a parte y te acostarás sin hacer ruido en manera alguna durante toda la noche. Si Tienes algunos rituales de belleza favor hacerlos con sumo cuidado y delicadeza.

Así como te acostaste el último, pide la cortesía que seas el primero que te levantes y te vistas enteramente, cubriendo y aseando la cama y recogiendo todo tu equipaje. Ojo dejar el baño lo más ordenado posible aun cuando estés estrenando novio o novia .

No te mires al espejo ni te peines delante de la persona de consideración ( yo creo que por eso no es uno de las cosas em mas detesto , me crispa esta parte ), y mucho menos, te valgas de sus peines, artículos de higiene personal o cuidados de la piel al menos que la persona misma te ofrezca probarlos , ni de otra cosa alguna de las que traiga para su propio uso, toallas de playas etc .

Los viajes en carretera

Si vas en carro, jeepeta , es correcto dejar siempre el mejor lugar a las personas más que entendemos con más edad, o que seaninvitados extranjeros que disfruten nuestro país , tomando uno el último( al menos que seas el chofer ). Los lugares primeros son la derecha y la izquierda del fondo del carro o jeepeta , y los inferiores que siguen a los dos primeros. Al salir del vehículo, pide la cortesía que salgas el primero a fin de dar la mano a la persona más cuando baje.

Viajes a otro país

Aunque con matizaciones, podemos aplicar una regla general, “donde vayas haz sentir que tus modales y valores están”. Pero lo mejor, ya sea un viaje al propio país o a un país extranjero es recopilar información sobre nuestro destino.

En función del tipo de viaje que vayamos a emprender -de negocios o de placer, por ejemplo en el caso de Semana Santa – nos interesará más un tipo de información que otro. Idioma hablado, divisa, horarios habituales, costumbres, clima, etcétera. Otros datos de interés podrían ser artesanía, monumentos, museos, sitios “típicos”, etcétera. Saber donde queda nuestra Embajada en el país que vamos a visitar .

Organización y preparativos previos al viaje

Entre los muchos preparativos previos que debemos tener en cuenta, está uno que es fundamental: el tema del dinero. Es muy importante, a pesar de la cantidad de medios de pago existentes -travelers, tarjetas, teléfono móviles, etcétera- llevar siempre una cantidad de dinero en metálico suficiente para poder hacer frente a esos pequeños gastos como propinas, máquinas expendedoras, billete de autobús o metro, taxi, etcétera.

Una cosa importante, que pocas personas hacen, es comunicar nuestra partida a algún familiar o amigo, por si tienen que localizarnos para darnos algún aviso urgente. Si viajamos a un país extranjero, también se debería comunicar nuestra estancia en ese país a la embajada o consulado correspondiente -cosa que también hace muy poca gente-. Es lo que se conoce como el Registro de viajeros.

¿Qué ropa metemos en la maleta?

En función de la duración del viaje y otras características -como el clima, fecha del año, etcétera- debemos elegir toda la ropa necesaria para llevar en la maleta. Tanto la cantidad -en función de los días que vayamos a estar fuera-, como del tipo de ropa -de verano, de invierno; o bien para eventos formales, para la playa, etcétera-.

Medidas de seguridad para las cosas que dejamos

No solo hay que preocuparse por lo que vamos a llevarnos; también hay que preocuparse por lo que dejamos. Para evitar cualquier tipo de accidente, y por corto que sea el viaje, si vamos a dejar la casa sola es conveniente tomar estas precauciones:

1. Dejar las llaves de la casa a un familiar o amigo cercano, por si hubiera que entrar para algo, para recoger la correspondencia, etcétera.

2. Si tenemos animales de compañía, debemos dejarlos con alguien a su cargo, no solos en casa. O en un Hotel para mascotas .

3. Para evitar problemas, debemos cortar la llave de paso del gas, del agua, etcétera -cualquier suministro que no afecte directamente al buen ‘funcionamiento’ de la casa-. Así evitaremos desagradables accidentes o averías menores. La electricidad no se suele desconectar porque casi todo el mundo tiene compra en su nevera, una alarma o cualquier otro dispositivo electrónico.

Reglas de aviones

1. Elegir un asiento lo más cómodo posible dentro de nuestras posibilidades (la diferencia de coste de una clase a otra puede ser un factor bastante determinante). No es lo mismo hacer un viaje muy largo en un sitio estrecho donde apenas podemos mover las piernas, que hacerlo en un amplio asiento, en el que podemos ir, incluso, acostados o tumbados.

2. Levantarse y estirar las piernas. Debemos levantarnos con todo el cuidado del mundo para no molestar a nuestros compañeros de asiento, cada dos horas, aproximadamente, para “mover” un poco las piernas y el cuerpo en general. Eso produce un ligero desentumecimiento de los músculos y evita, en buena medida, que lleguemos a nuestro destino con una sensación de agotamiento.

3. No alterar de “forma artificial” los ciclos del sueño. Debemos dormir tal y como lo hacemos de forma habitual, y ya nos adaptamos poco a poco al nuevo horario. Si queremos podemos echar pequeñas “siestas” a lo largo del vuelo, para no llegar muy cansados, y adaptarnos mejor al nuevo horario. No es recomendable tomar ningún tipo de medicamento por nuestra cuenta, salvo que sea por prescripción facultativa.

4. No es bueno tomar comidas pesadas, bebidas alcohólicas o estimulantes, salvo en cantidades muy moderadas. Es mejor tomar cosas ligeras, que no hagan “trabajar” demasiado al cuerpo.

5. Procuremos tener un poco de oscuridad para dormir. Si es posible, es mejor utilizar un antifaz o unas gafas muy oscuras para conciliar mejor el sueño. La luz, y el estímulo que ésta produce, ayudan a conciliar peor el sueño. Un poco de oscuridad ayuda siempre a tener un mejor descanso.

6. Evitar ruidos. No es bueno acostarse con los auriculares o cascos puestos, salvo que escuchamos una música relajante. Los auriculares con la música muy alta, estridente o con los propios sonidos de una película, no son una buena ayuda para conciliar el sueño.

7. Buscar un entretenimiento como leer, rellenar algún tipo de pasatiempo, utilizar su laptop o ipad (si está permitido en el avión), y cualquier otra actividad que pueda distraernos un poco la atención. No hay que obsesionarse con dormir a toda costa.

8. Conversación con algún compañero de viaje. Un buen consejo es conversar, bien con los amigos o familiares que nos acompañan o bien con otras personas que conozcamos en el avión. Si entablamos una conversación debemos hacerlo de forma prudente, con un tono de voz adecuado y un volumen moderado. No hace falta que todo el avión se entere de lo que estamos hablando.

9. Si tenemos el sueño ligero o queremos descansar sin interrupciones, podemos indicar a la azafata que no nos molesten para ofrecernos sus servicios, como el de comidas, aperitivos, ventas de productos, etcétera.

10. En casos especiales, como problemas de salud, por ejemplo, se debe consultar con el médico antes de emprender un viaje de estas características. En el caso de otros problemas o incidencias menores, podemos pedir algún consejo al propio personal del avión que están preparados y acostumbrados a resolver muchas incidencias.

Reglas en los Hoteles :

El buffet no es un supermercado, ni un ‘take away’

El desayuno o una comida Tipo Buffet no quiere decir abastecerse de comida para unos cuantos días. El famoso ‘desayuno incluído’ no quiere decir que nos llevemos comida a nuestra habitación. Podemos tomar todo lo que queramos, pero tampoco debemos servirnos una cantidad excesiva para luego dejar el plato lleno de comida. Es una falta de educación y un comportamiento que dice muy poco de nosotros.

Clientes irrespetuosos con otros clientes o con los empleados

Durante nuestra estancia en el hotel los empleados tratarán de hacernos agradables esos días. Están trabajando y dando un servicio, pero no son nuestros sirvientes. Debemos tratarlos con respeto y con educación. Si algo no funciona o no está a nuestro gusto se puede reclamar, pero siempre, con mucha educación.

Espacios comunes, usarlos con responsabilidad

Si estamos en un hotel que cuenta con servicios de gimnasio, sala de lectura o de ordenadores, etcétera, debemos hacer uso de estos espacios y sus elementos con prudencia. No podemos acaparar un ordenador o un aparato del gimnasio por demasiado tiempo, si hay personas esperando a utilizarlo.

Respetar la normas: ¿fumando a escondidas?

En la mayoría de los hoteles modernos no permiten fumar en interiores. Por lo tanto, vamos a evitar hacerlo a escondidas en el baño con la ventana abierta. Respetemos las reglas, y salgamos de la habitación a la zona de fumadores o a la calle, si es necesario.

Horarios de entrada y salida. Horarios de check-in y check-out

En todos los hoteles hay unos horarios para ‘fichar’ al entrar y al salir. Debemos respetarlos para evitar que nos hagan el cargo de un día más de ocupación. Además, es muy posible que esa habitación tenga una reserva hecha. Por lo tanto, si salimos tarde estaremos ‘fastidiando’ a otro cliente si no dejamos la habitación libre a tiempo.

No olvidemos, para terminar, que el personal del hotel necesita tiempo para limpiar y cambiar todo lo necesario de la habitación -sábanas, toallas, etcétera- antes de que lleguen los próximos huéspedes. No se lo pongamos más difícil para poder hacer bien su trabajo.

Deseando que dentro de estas vacaciones tomen unos minutos y hagan una pausa para interiorizar , reflexionar un poco llevamos la vida a mil por segundos .

Algo importante es que no llenen sus redes sociales de todo lo hagan, tratemos de disfrutar la compañía, aprender de los lugares que visitamos sin tener que documentar todo . Es un tiempo de reiniciar, tomar conciencia , equilibrio , disfrutar pero con mesura , conocer para aprender nuevas culturas .

Las vacaciones son un tiempo de ocio, descanso y diversión, pero no pueden descuidarse unas mínimas y básicas normas de comportamiento. Son fundamentales para evitar la “arrabalización” de la sociedad. A cualquier persona le gusta disfrutar en una piscina, playa, terraza de verano, etc. de un rato tranquilo sin vecinos alborotadores o niños maleducados.

Por Rocío Regalado

