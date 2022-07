Los Bucks serán pacientes con el regreso de Joe Ingles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Los Bucks de Milwaukee sorprendieron en la presente agencia libre con la contratación de Joe Ingles, no porque se dude de la valía del jugador australiano, sino porque sigue lesionado de gravedad.

Fue a finales de enero de este año cuando Ingles sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La temporada se acabó para él y terminó siendo traspasado a Portland, donde no continuó para convertirse en agente libre. Se podía pensar que los equipos esperarían a su plena recuperación antes de contratarle a mitad de campaña, pero Milwaukee se adelantó a ello y le firmó un año y 6,5 millones de dólares. John Horst, general manager de la organización de Wisconsin, señala a Eric Nehm de The Athletic que no tendrán prisas con el veterano alero.

«El factor importante es qué necesitamos y cuándo. Joe realmente puede ayudarnos durante la temporada regular y en una profunda carrera de playoffs. Puede encajar con nosotros y tal vez tener un futuro a nuestro lado más allá de este año; así que no vamos a apretarle para que vuelva a la cancha y tenerle un par de partidos extra en temporada regular. Creo que adoptaremos un enfoque bastante paciente», expresa.

Sobre la fecha en la que podría volver, por ahora no hay nada oficial. Desde ESPN han comentado que Ingles cree que podría estar listo para mediados del mes de diciembre, pero quedan cinco largos meses hasta ese momento, por lo que es pronto para asegurar tal posibilidad. Horst admite que quizás pueda ser un calendario válido, pero a su vez comenta que hay que ser prudentes, ya que se trata de una lesión que puede ser impredecible.

