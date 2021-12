Los Brooklyn Nets recuperan la esperanza de poder contar con Kyrie Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En el entorno de los Brooklyn Nets han renovado sus esperanzas con respecto al caso Kyrie Irving. La información recabada por Shams Charania para The Athletic revela que fuentes cercanas a la franquicia se muestran visiblemente más positivos con la posibilidad de que el base vuelva a jugar esta misma temporada. Esto es intrigante, ya que, no hace mucho, el mismo Charania afirmaba que la franquicia estaría dispuesta a traspasar al jugador. Aún así, el periodista admite que no conoce bien las razones de este optimismo.

Nada ha cambiado sobre el papel en el caso Irving. Todo apunta a que el jugador sigue sin ser vacunado y que, por lo tanto, las leyes de Nueva York aún no le permiten formar parte de eventos públicos a puerta cerrada. Lo cual no cambiará con el ascenso de Eric Adams a la alcaldía de la ciudad. Esto podría significar que los Nets se estén planteando dejarle jugar los partidos que jueguen como equipo visitante. Algo que resultaría extraño tras observar lo firmes que se han mostrado al respecto Joe Tsai y Sean Marks, dueño y general manager respectivamente.

Sin embargo, el texto reporta que en las últimas semanas la comunicación entre Kevin Durant y Kyrie Irving ha aumentado notablemente. Ambas estrellas han comenzado a compartir sus pensamientos sobre la temporada y sus distintos enfoques con mayor entusiasmo. Es esto mismo lo que quizás haya provocado un rebrote de esperanza en que Irving decida por fin vacunarse. Y aunque su posición en la cabeza de la Conferencia Este pueda indicar lo contrario, lo cierto es que los Nets le echan mucho de menos.

Relacionado