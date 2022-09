(VIDEO) Los Bravos alcanzan a los Metros con dos jonrones de Ronald Acuña

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El jardinero venezolano Ronald Acuña disparó este martes dos cuadrangulares, anotó un par y produjo dos carreras en la victoria 2-8 de los Bravos frente a los Nacionales de Washington con la que los de Atlanta empataron en el primer lugar del Este de la Liga Nacional con los Metros de Nueva York.

Los Bravos combinaron su éxito ante los Nacionales con la derrota (6-4) de los Metros frente a los Marlins de Miami.

Bravos y Metros comparten ahora el primer lugar con registro de 97-58 en victorias y derrotas.

It'd been about 45 minutes since Ronnie's last dinger so he was due tbh@ronaldacunajr24 | #ForTheA pic.twitter.com/u8UWuew35Z

— Atlanta Braves (@Braves) September 28, 2022