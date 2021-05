(VIDEO) Los Blazers paran a Jokic y empatan la serie a los Nuggets 2-2

EL NUEVO DIARIO.- Los Blazers propinaron una paliza a los Nuggets este sábado en el cuarto partido de la serie que enfrenta a los dos equipos al ganar por 115-95 en un partido en el que los de Portland llegaron a estar 33 puntos por delante del marcador y en el que brilló Norman Powell.

Powell fue el máximo anotador e hizo 29 puntos para los de Portland además de conseguir 2 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones. Su compañero CJ McCollum anotó 21 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias mientras que Damian Lillard consiguió un doble doble de 10 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes y 1 robo.

El pívot bosnio Jusuf Nurcik, que realizó un gran marcaje sobre Jokic, anotó 17 puntos, 6 rebotes, 1 robo y 2 tapones.

Norman Powell is going off in Game 4 😤

He's got 29 PTS on 11-of-13 shooting pic.twitter.com/FzBpqWdHrw

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 29, 2021