Los Blazers buscarán mejorar en el cierre de mercado de la NBA

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND.- Tras un prometedor inicio de curso, la temporada ha ido tomando un rumbo bastante complicado para los Blazers. Los que fueran líderes del Oeste a mediados de noviembre ocupan ahora mismo la 13ª posición de la conferencia, y, aunque la distancia al play-in continúa siendo mínima (un partido), la dinámica del equipo no invita precisamente al optimismo. Con 13 derrotas en los últimos 19 encuentros, podría surgir la idea de que no tiene demasiado sentido aferrarse a la lucha por una postemporada en la que, de llegar, no tendrían demasiadas aspiraciones, pero parece que desde la franquicia se niegan a dejarse llevar y caer en el tanking.

Así lo asegura Chris Haynes, periodista de Yahoo Sports, quien afirma que los de Oregón están muy interesados en hacer movimientos que mejoren la plantilla antes del cierre de mercado. Al parecer, en las oficinas siguen pensando que pueden construir un equipo aspirante a todo alrededor de Damian Lillard, y aunque parece obvio que eso no ocurrirá esta temporada, tratarán al menos de sentar algunas bases para seguir levantando el proyecto. Y es que, con el base renovado hasta 2027, no puede haber medias tintas, y salvo que llegue el día en que se planteen traspasarlo, están obligados a buscar competir.

Según Haynes, los aspectos en los que tratarán de mejorar con algún movimiento son varios, aunque entre ellos destacan la profundidad, pues cuentan con el banquillo que menos anota en toda la liga (24,5 puntos por partido), y el tamaño, presumiblemente para reforzar una defensa que es ahora mismo la número 22 de la NBA con un defensive rating de 114,4. Además, buscarán también reforzar su lista de tiradores, aunque esta no parece una urgencia tan grande dado que están entre los diez mejores equipos tanto en triples anotados como en porcentaje de acierto.

