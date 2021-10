Los bates de los Bravos atacan a Astros y toman el comando de la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ofensiva de Bravos respondió de manera oportuna ante el dominicano Framber Valdez y de esta manera el conjunto de Atlanta derrotó 6-2 a los Astros de Houston, para tomar el comando 1-0 en la Serie Mundial de las Grandes Ligas este martes.

El cubano Jorge Soler, quien se convirtió en el primero en disparar un cuadrangular en el primer turno al bate en una Serie Mundial y Adam Duvall, disparó otro jonrón clave en la victoria de los Bravos.

Valdez no cumplió con su encomienda de mantener a raya a la ofensiva de los Bravos de Atlanta, dejando el montículo después de apenas dos entradas, en las que permitió ocho imparables, entre ellos dos cuadrangulares y cinco carreras, mientras ponchó a dos bateadores.

En cuanto a pitcheo, los Bravos sufrieron una dura baja, al perder al lanzador abridor Charlie Morton, quien se fracturó el peroné de la pierna derecha cuando fue golpeado por un batazo de 102.4 mph del cubano Yuli Gurriel en el segundo inning y tuvo que abandonar el montículo tras 2.1 entradas en blanco, con tres ponches.

Fruto de esta lesión Morton se perderá lo que resta de la Serie Mundial, provocando un golpe considerable a la rotación de Atlanta.

Los Bravos iniciaron su poderoso ataque desde el primer turno al bate en el partido, con cuadrangular de Jorge Soler abriendo el juego, en un primer inning en el que anotaron dos vueltas, la segunda por doble de Austin Riley.

El conjunto de Atlanta volvió al ataque en el segundo episodio anotando otra vuelta, por jugada de selección al campocorto en batazo de Soler.

Los campeones de la Liga Nacional sumaron dos rayas más en el tercero, por cuadrangular productor de dos carreras de Adam Duvall, frente a Valdez, colocando las acciones 5-0 en favor de Atlanta

Los Astros anotaron una carrera en el cuarto por error del campocorto Dansby Swanson en batazo de Chas Mccormick.

Freddie Freeman llevó una más al plato para los Bravos en el octavo, inning en el que los Astros anotaron su segunda carrera por batazo al segunda base de Carlos Correa.

Ambos equipos se verán las caras nuevamente este miércoles, en el segundo partido de la serie a jugarse en el Minute Maid Park de Houston, a las 8:09 de la noche.

Por los Bravos, Soler bateó de 5-2, con una anotada y dos empujadas y Duvall de 4-1, anotada y dos remolcadas.

Por los Astros, Yordan Álvarez de 3-1, con una anotada.

