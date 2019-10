Los Antetokoumpo consideran “un sueño” compartir vestuario en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Los hermanos Giannis Antetokoumpo y Thanasis Antetokoumpo consideran “un sueño increíble” poder compartir vestuario” en la NBA, “tras un viaje inolvidable” que les ha llevado a reunirse en Milwaukee Bucks, según explicaron en el día abierto a los medios de la franquicia.

De jugar juntos de pequeños a luchar por los mismos objetivos en la NBA. Giannis Antetokoump, el mejor jugador de la pasada temporada, ha explicado lo que considera trayecto increíble que los empuja a “seguir trabajando duro” para intentar “llegar más lejos”, en declaraciones difundidas por NBA España.

Thanasis, que regresa a la NBA luego de tres años donde jugó en Andorra y Grecia, explicó sentirse “realmente emocionado” no solo de estar junto a su hermano, sino “en general” por llegar a Milwaukee.

Por su parte, Giannis declaró que su hermano “estará listo” y que “confía en él”. Además, reveló haber hablado “mucho” sobre su hermano mayor con el entrenador Mike Budenholzer.

“Thanasis es así, puedes confiar en él, si le pides que corra contra una pared, lo hará, luego se levantará y dirá: ¿qué otra pared quieres que atraviese?”, afirmó el MVP de la temporada pasada de la NBA.

También explicó que ha estado trabajando en sus “habilidades de líder”, intentando “hablar más, ser más vocal”. Asimismo el ala-pívot griego explicó que “aceptar las críticas del entrenador, de los compañeros, saber recibirlas” es lo que hace un buen líder. “El equipo me conoce, confía en mí y pondré todo por este equipo”.

Al ser cuestionado sobre las expectativas de una temporada en que los Milwaukee Bucks ya no serán el equipo revelación, sino uno de los favoritos, Giannis apuntó que la situación no cambia mucho. “Al final, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no podemos ponernos a pensar en lo que harán otros equipos, tenemos que enfocarnos en nosotros”, aseguró.

Los Milwaukee Bucks han logrado mantener la base del equipo que llegó a finales de conferencia la temporada pasada, añadiendo fichajes -entre ellos Thanasis-, que según el segundo de los Antetokoumpo hacen que sean “bastante mejor que el año pasado”.

Sin embargo, no quiso pronosticar hasta dónde pueden llegar. “Ahora mismo solo pienso en el campamento de entrenamientos que inicia mañana”, dijo para afirmar a continuación que ola clave está en “trabajar por mejorar” e ir “día a día”.

