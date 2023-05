Los ajustes de los Lakers no preocupan en Denver: «No es nada nuevo»

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Los Nuggets arrancaron las Finales del Oeste imponiéndose a los Lakers, pero lo hicieron yendo claramente de más a menos a lo largo del encuentro. Tras una primera parte sensacional, los locales estuvieron a punto de dejar escapar su ventaja debido a los ajustes de Darvin Ham, que con sus cambios en defensa consiguió atascar su circulación ofensiva. El más comentado de los mismos consistió en colocar a Rui Hachimura como defensor de Nikola Jokic para permitir a Anthony Davis mantenerse más cerca del aro, algo que Mike Malone no cree que vaya a ser tan trascendente con el avance de la serie.

«Se está hablando mucho de la decisión de poner a Hachimura sobre Jokic como si fuera algo que no hubiéramos visto nunca» comentó el técnico tras la sesión de vídeo posterior al partido. «Parece que se quiere crear la idea de que los Lakers, aunque hayan perdido, han dado con algo. Pero te apuesto cada centavo que tengo a que Darvin Ham preferiría ir ganando 1-0 que perdiendo 0-1. Nosotros ahora tenemos la opción de ir a las sesiones de vídeo y revisar todo en lo que podemos mejorar tras la victoria».

Por un lado, es imposible no darle la razón a Malone en que, ya que ambos equipos van a revisar cada detalle y a hacer ajustes sí o sí, es mejor hacerlos con el marcador a favor. Pero, por otro, es inevitable que la decisión de dejar a Davis cerrando el aro y colocar a otros defensores sobre Jokic despierte preguntas acerca de cómo va a afectar al movimiento y circulación de los Nuggets. No es como si este movimiento no pudiera tener respuesta, de hecho Denver ya castigó que AD estuviera tan metido en la pintura en algunas posesiones, pero parece lógico que, tras cambiar de forma tan drástica el Game 1, sea uno de los elementos a seguir de cara el segundo duelo.

«Ya hemos visto a otros equipos probar de todo a la hora de intentar defender a Nikola» comentó por su parte Michael Porter Jr., quien tampoco pareció preocupado. «Pueden habernos pillado por sorpresa en la segunda parte, pero habiendo visto el vídeo, no creo que vaya a ser un problema para nosotros. Ahora tenemos que saber castigar las situaciones en las que Davis defiende en ayuda y rota para llegar al balón, porque eso abre bastante espacio a su espalda y tenemos que aprovecharlo».

Relacionado