Los abogados gratuitos de Jean Alain

Por: Elvin Dominici

Los cuatro abogados que el ex procurador Jean Alain Rodríguez contrató para ejercer servicios legales “gratuitos” hasta el 31 de diciembre del año 2023, comprometen irresponsablemente a la nueva administración de la Procuraduría General del país a pagar 5 millones de pesos a cada uno si estos son terminados antes del acordado período. Estos devotos abogados defensores de los más necesitados que ofrecen su asesoría legal gratuita al estado son: Eduardo Jorge Prats, Valentin Medrano Peña, José Martínez Hoepelman y Julio Cury.

A pesar de la presión mediática y el rechazo de la sociedad a estos contractos del exprocurador Jean Alain, ninguno de estos eruditos honorables y desprendidos abogados no han pasado por la procuraduría a rescindir estos contratos lesivos que firmaron el 17 de marzo, cuando se comenzó a guisar de a duro en el gobierno saliente de Danilo Medina con la pandemia global del coronavirus.

No es casualidad, sino causalidad que dos de estos abogados, Julio Cury y José Martínez Hoepelman fueron los honorables licenciados que defendieron a la hermana del ex procurador, Maybeth Rodriguez Sanchez y el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, en la imputación en contra del periodista y comunicador Marino Zapete.

La causa legal fue sometida por difamación e injuria acerca de la denuncia pública de Zapete en contra del Penco por varios contratos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); los cuales presentan irregularidades a un costo de RD$ 11,500 millones para la compra de hormigón asfáltico caliente para pavimentación de calles en varios puntos del país. Esto en violacion de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones, este grupo estuvo representado en uno de los contratos por la señora Masiel Uceta Sanchez y los otros contratos firmados por la hermana del ex procurador Maybeth Rodriguez Sanchez.

Cabe destacar que estos dos abogados acusadores de Zapete, (Cury & Hoepelman) tienen una reconocida reputación y fama popular en nuestra sociedad. El primero, Julio Curry uno por la soberbia que da estar 16 años beneficiándose del poder del PLD y conocido por su falta de respeto y prepotencia. Incluso su hermano Oscar Cury Paniagua en una ocasión publicó y confirmó, “Ahí no hay una pizca del ADN moral o ético de mi padre”. Por otro lado, el Lic. Cury es conocido como un abogado bocina al servicio del mal, prepotente y maleducado, al cortar la fila a varios ciudadanos en el Banco de Reservas de Bella Vista Mall, en medio del fervor del Covi-19 y se volvió tendencia en las redes sociales. Quizás usted conozca más de este abogado por la serenata de cinco días al frente de su oficina que le dieron con la canción “#Sevan” al perder el PLD.

Un servidor público sin importar su posición dentro o fuera del gobierno deja ver con sus acciones que está siempre a favor de defender a los más necesitados. En el caso de José Martínez Hoepelman se vende como oveja, pero es un lobo listo para comerse a la caperucita roja. Este licenciado se vende en la sociedad por su entrega digna a causas loables, que engañó a muchos y germinó admiración al ser el abogado defensor en casos sensitivos de la sociedad. El abogado Hoepelman, “ya que es ese el apellido que quiere ser conocido y no el Martínez”, le encanta el protagonismo, el figureo mediático y vender una imagen de ayuda en un espejismo, cuando solo se busca alcanzar metas personales, como la posición política del Defensor del Pueblo.

Hoepelam en su proeza heroica en el caso desgarrador del asesinato de Emily Peguero ha sido un fracaso, ya que la jueza Carminia Caminero de la Segunda Sala Penal de San Francisco de Macorís ordenó la libertad de Marlin Martínez; quien había sido condenada a dos años de cárcel por su implicación en el asesinato de la adolescente de 16 años que cometió su hijo Marlon Martinez en agosto de 2017.

Estos abogados apostaron por la perpetuidad del Danilismo en el gobierno y por la voluntad de un pueblo decidido, pudimos salir de los comesolos el pasado 5 de Julio. Es importante destacar que los famosos contratos gratis para el ex procurador fueron pagados al defender a su hermana Maybeth en los tribunales en contra del periodista Marino Zapete. Nosotros exigimos que la nueva procuradora Mirian Germán desestime estos contratos y sin compensación a estos lobos vestidos de ovejas, para lucrarse con el dinero del pueblo.