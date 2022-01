Los 76ers podrían esperar a verano para moverse por James Harden

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Es innegable que Ben Simmons es la principal figura de interés de aquí a que se materialice el cierre del mercado de traspasos. No solo él, sino, sobre todo, lo que puedan obtener los Philadelphia 76ers por su salida. Pero cuánto más se acerca la fecha límite, cada vez aparecen más dudas sobre si Morey terminará aceptando alguna oferta. De hecho, los últimos rumores apuntan a que su primera opción sería esperar a verano para hacerse con James Harden a través de un sign-and-trade.

Shams Charania y Sam Amick son los encargado de recabar esta información para The Athletic. Hace poco, Daryl Morey dejaba caer que no sería ninguna locura dejar pasar este periodo de traspasos sin mover ficha. El ejecutivo no quiere hacer un movimiento que mejore ligeramente al equipo, sino uno que ponga a los Sixers en la terna de aspirantes aprovechando el momento de gracia que vive Joel Embiid. Y James Harden responde a ese perfil de jugador.

Según los periodistas, esto no significa que Harden sea la única opción, pues valdría con un jugador que Morey considere de su calibre. Tampoco implica necesariamente que los Sixers vayan a esperar a la próxima offseason, ya que los frentes siguen abiertos. La devoción que profesa el ejecutivo por el base de los Nets no es ningún secreto, pero Morey sabe que tiene que arriesgar para no perder un año como el que está protagonizando Embiid.

