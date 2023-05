Los 76ers no quieren darle un contrato máximo a James Harden

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- James Harden parece haber decidido ya que no se acogerá a su player option para continuar en Philadelphia. El escolta quiere salir a la agencia libre para buscar una oferta más lucrativa a poder ser en forma contrato máximo, algo que parece alejarle definitivamente de los 76ers dado que estos, según informa Brian Windhorst, periodista de ESPN, no están dispuestos a ofrecérselo.

«Los 76ers no han mostrado ningún interés en firmar a Harden mediante un contrato máximo. Ese es el motivo por el que le pidieron que se bajara el sueldo el año pasado» comenta. No obstante, Windhorst deja una puerta abierta que tiene muchas posibles interpretaciones: «En Philadelphia no quiere pagarle un máximo mientras piensen que nadie más lo hará».

Cabe preguntarse ante eso si algún equipo se animará a ofrecerle dicha cifra a James, y lo cierto es que los últimos años nos han demostrado que casi siempre hay un equipo dispuesto a dar a un jugador la cifra que en su franquicia consideran excesiva. La cuestión entonces es: ¿Qué harán pues los 76ers si otro le pone a Harden un máximo sobre la mesa?

El cuadro de Pensilvania tiene la opción de ofrecer al escolta una opción algo más lucrativa que el resto de equipos, pues podría firmarle un contrato de 210 millones en cuatro años frente a los 201,7 millones a los que aspiraría en otra franquicia. Pero, como estamos viendo, se vienen unas semanas de intenso tira y afloja para tratar de reducir esa cifra todo lo posible. Mientras, equipos como Houston con más espacio disponible siguen al acecho.

