Los 76ers están cada vez más frustrados con Ben Simmons

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aumenta la tensión en el tira y afloja protagonizado por los Philadelphia 76ers y Ben Simmons. Según una nueva información procedente de la periodista Ramona Shelburne, la frustración de la franquicia sigue aumentando a medida que el regreso del jugador se aplaza.

Al parecer, Simmons no ha aceptado la ayuda que el equipo le ha ofrecido después de que este alegase no estar preparado mentalmente para volver a jugar. Además, la periodista ha añadido que el jugador no ha proporcionado a la franquicia ninguna actualización sobre su estado.

El All-Star se abstuvo de unirse a la disciplina de los 76ers durante todo el training camp y la pretemporada en un intento de forzar un traspaso. Finalmente se reincorporó a los entrenamientos de forma breve antes de trasladar al equipo la necesidad de tiempo debido a problemas personales.

Desde entonces, Simmons no ha participado en ningún entrenamiento con el equipo, pero ha estado trabajando de manera individual con los entrenadores. Así, sigue sin haber un cronograma específico para su regreso. Por su parte, los 76ers han comenzado la temporada con un balance de cinco victorias y dos derrotas.

