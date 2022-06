Los 76ers buscan traspasar a Danny Green junto a su pick 23

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHILADELPHIA.- Los 76ers buscan moverse antes de la noche del draft. Según afirma Michael Scotto, periodista de Hoopshype, la franquicia de Philadelphia se está moviendo de forma muy activa para tratar de traspasar a Danny Green junto a su pick número 23, un paquete por el que buscan a un jugador de impacto inmediato. De esta forma, los de Pensilvania buscan empezar a reforzar su plantilla de cara a competir por el próximo anillo a cambio de un jugador que se perderá como mínimo gran parte de la temporada.

Green sufrió una importante lesión de rodilla en la eliminatoria ante los Heat, y aunque él mismo ha asegurado que estará listo para regresar antes del All-Star, está por ver si este dato es preciso y a qué nivel se encuentra cuando está disponible. No parece sin embargo que los 76ers tengan intención de esperar para ver cómo se resuelven dichas cuestiones, y buscarán sacrificar su elección en el draft para poder dar salida al alero y recibir otro hombre que ocupe su lugar en la plantilla.

No está claro qué aspira Philadelphia a recibir con este paquete, pues el valor de un jugador lesionado de 34 años no es precisamente un atractivo, pero es probable que el pick, aun no siendo demasiado alto, sí pueda interesar a equipos en plena reconstrucción. Sin ir más lejos, recientemente hemos visto a los Mavericks hacerse con Christian Wood y deshacerse de cuatro jugadores con quienes no contaban a cambio de un pick 26, y es de esperar que los 76ers busquen algo similar. Además, el contrato de 10 millones de Green no está aún plenamente garantizado (lo estará si no es cortado el 1 de julio), algo que podría hacer algo más atractiva la oferta.

Por otro lado, informaciones recientes aseguran que la franquicia no descarta el traspaso de hombres como Tobias Harris, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz o Shake Milton, de modo que cuentan con activos suficientes como para poder ejecutar diversos movimientos. Veremos qué consiguen ingeniar a lo largo de estos días para mejorar sus opciones de ser verdaderos contendientes en próximo curso.

