EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Con los principales nombres de la agencia libre ya asentados, llega la hora de echar un vistazo a la nueva lista de los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2023. Algunos nombres desaparecen tras varios años cobrando verdaderas millonadas, otros suben con fuerza la entrada en vigor de sus nuevos contratos, y el líder, recientemente reforzado con su primer MVP de las Finales, se mantiene intacto.

Curry, al frente por sexto año consecutivo

Como viene siendo la norma desde la temporada 17-18, Stephen Curry será este curso el jugador mejor pagado de la liga una vez más. La extensión que el base firmó el verano pasado entrará este año en vigor, haciéndole recibir 48 millones de dólares, y por la forma en que escala su salario está destinado a seguir encabezando la lista hasta que dicho contrato expire. Entre 2023 y 2026, Steph recibirá más de 50 millones anuales, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en superar dicha barrera.

El segundo puesto en esta ocasión es para Russell Westbrook, que tras ejecutar la player option de la que disponía su contrato cobrará un total de 47 millones. Si bien el de los Lakers viene de una temporada muy controvertida y eran muchos quienes deseaban que no hiciese efectiva dicha opción, nadie en su sano juicio rechazaría tanto dinero en vista de su valor actual de mercado, lo que le mantendrá en los puestos más altos de la lista un año más. Eso sí, habrá que ver si una vez que arranque la temporada son los Lakers u otra franquicia los encargados de ingresarle dicha cantidad.

A quien sí pagarán los Lakers los 44,5 millones contemplados en su contrato es a LeBron James, que regresa al podio de los mejor pagados este curso. Esto coloca a los angelinos con dos hombres entre los tres salarios más altos de la competición, un enorme desembolso que, tras el fiasco del año pasado, veremos si esta vez pueden convertir en éxito deportivo.

No parecen poder buscar el mismo objetivo los Nets, a quienes seguramente no les quede otro remedio que traspasar a Kevin Durant, cuarto jugador más pagado de la liga. El alero firmó una extensión con los neoyorquinos en agosto de 2021 que, como la de Curry, entra ahora en vigor y le hará recibir 42,9 millones, pero desde el año pasado hasta el presente han cambiado muchas cosas y el jugador no parece tener actualmente intención de continuar en Brooklyn. Con todo, la franquicia está teniendo dificultades para encontrar ofertas que satisfagan sus intereses, de modo que el futuro de KD continúa siendo incierto. Su bolsillo, eso sí, estará rebosantemente lleno.

Cierra el top-5 Bradley Beal, quien se convierte en uno los jugadores que más ha escalado en la tabla tras su renovación con los Wizards. El escolta ocupaba el puesto 18 de la lista la temporada pasada, pero su nuevo acuerdo le hará obtener casi 9 millones más que en la 21-22 (de 34,5 a 43,3) y ocupar de paso un puesto de honor en esta lista. Le siguen de cerca en un empate técnico a cuatro Paul George, Kawhi Leonard, Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo, mientras que el Klay Thompson se encarga de cerrar el top-10 de los jugadores NBA mejor pagados en 2023.

Nueva generación de mejor pagados

No obstante, Beal no ha sido el único en escalar muchos puestos. Como cada año, los jugadores que han terminado sus contratos de rookie y han firmado extensiones se han colado en posiciones notables de la lista, un papel que este año han ejercido aquellos elegidos en el draft de 2018. En concreto, han sido seis hombres los que han pasado por este proceso, aunque de maneras distintas.

Luka Doncic y Trae Young han sido quienes han accedido a puestos más altos, pues con sus respectivos contratos de 215 millones en 5 años han entrado empatados en la 16ª posición. Ambos han destacado desde su entrada a la NBA y se han ganado el derecho de firmar el contrato más alto posible, pues sus presencias en el All-Star y los quintetos All-NBA les han colocado un escalón por encima del resto de hombres de su generación.

Shai Gilgeous-Alexander y Michael Porter Jr., por su parte, firmaron también la cifra más alta a la que aspiraban, que en su caso fue de 179,3 millones también en cinco años. Esto les ha hecho entrar ocupando el puesto 34 de la tabla, una decisión que parece especialmente arriesgada en el caso del alero de los Nuggets debido a sus frecuentes problemas físicos. Este es un factor que también ha afectado, aunque en menor medida, a la carrera de Jaren Jackson Jr., quien tras su extensión de cuatro cursos y 105 millones ha entrado en la posición 41.

Los casos más particulares son los de Jalen Brunson y Deandre Ayton, quienes a diferencia del resto no acordaron su contrato el verano pasado. El base esperó a este año para decidir su futuro, algo que, tras su excelente rendimiento en playoffs, se ha confirmado como un acierto por su parte, pues le permitirá cobrar unos 24,2 millones a los que ni mucho menos habría aspirado en 2021. El de los Suns, por su parte, prefirió esperar a convertirse en agente libre restringido para buscar fuera de Phoenix el máximo que no le daba su franquicia, una oferta que encontró en Indiana pero que los de Arizona igualaron para asegurarse seguir contando con él.

Caídas notables

También se ha dado por supuesto la situación contraria, la de jugadores que caen muchos puestos o que incluso desaparecen. Este último es el caso de John Wall, que ha pasado de ser el segundo jugador que más cobra a no estar ni siquiera cerca de entrar en la lista, pues el base ingresará este curso 38 millones de dólares menos que el año pasado. Una vez que el contrato que firmó con los Wizards en 2017 ha expirado, el jugador ha firmado por el que es ahora su valor real, que, por desgracia, está muy lejos del que tenía antes de la lesión.

Destaca por otro lado la caída de James Harden, quien ocupaba el tercer puesto el año pasado y tenía de hecho la opción de escalar al segundo en esta ocasión, pues disponía de una player option por valor de 47,4 millones. Su descenso es por tanto una decisión personal, pues el escolta optó hace unas semanas por declinar dicha posibilidad y firmar un contrato más largo pero menos cuantioso que diese algo de espacio salarial a los 76ers para mejorar su plantilla.

Las franquicias que más y menos pagan

Esta lista nos permite también echar un ojo a cuáles son las franquicias que cuentan con más jugadores entre los jugadores NBA mejor pagados en 2023, una categoría dominada por los Golden State Warriors con cuatro hombres entre los 50 con mayor salario, dos de ellos en el top 10. A los de San Francisco, vigentes campeones, les ha salido bien esta cuantiosa inversión, algo que no puede decirse de varias de las franquicias que les siguen de cerca con tres jugadores en la tabla. Los ya mencionados Lakers son una de ellas, y también es el caso de los Nets, quienes sin embargo con la incierta situación de Durant e Irving podrían pronto abandonar esta posición.

En el lado opuesto encontramos a los cinco equipos que no cuentan con ningún jugador en la tabla: Magic, Pistons, Pacers, Rockets y Spurs. Se trata, como parece razonable, de equipos en pleno proceso de reconstrucción, que han conseguido quitarse de encima los contratos más pesados y que buscan hacer crecer a jugadores jóvenes que puedan ganarse un puesto entre los mejor pagados en un futuro.

Jugadores NBA mejor pagados en 2023

A continuación, la lista de los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2023 con sus salarios en dólares y el equipo al que pertenecen.

POS Jugador EQUIPO SALARIO 1 Stephen Curry Warriors 48.070.014 2 Russell Westbrook Lakers 47.063.478 3 LeBron James Lakers 44.474.988 4 Kevin Durant Nets 44.119.845 5 Bradley Beal Wizards 43.279.250 6 Paul George Clippers 42.492.568 7 Kawhi Leonard Clippers 42.492.492 8 Damian Lillard Blazers 42.492.492 9 Giannis Antetokounmpo Bucks 42.492.492 10 Klay Thompson Warriors 40.600.080 11 Rudy Gobert Timberwolves 38.172.414 12 Anthony Davis Lakers 37.980.720 13 Khris Middleton Bucks 37.948.276 14 Jimmy Butler Heat 37.653.300 15 Tobias Harris 76ers 37.633.050 16 Luka Doncic Mavericks 37.096.050 17 Trae Young Hawks 37.096.050 18 Zach LaVine Bulls 37.096.050 19 Kyrie Irving Nets 36.934.550 20 Ben Simmons Nets 35.448.672 21 Pascal Siakam Raptors 35.448.672 22 Kristaps Porzingis Wizards 33.833.400 23 Karl-Anthony Towns Timberwolves 33.833.400 24 Devin Booker Suns 33.833.400 25 Jrue Holiday Bucks 33.665.040 26 Andrew Wiggins Warriors 33.616.770 27 Joel Embiid 76ers 33.616.770 28 C.J. McCollum Pelicans 33.333.333 29 Nikola Jokic Nuggets 33.047.804 30 James Harden 76ers 32.692.308* 31 Brandon Ingram Pelicans 31.650.600 32 Jamal Murray Nuggets 31.650.600 33 D’Angelo Russell Timberwolves 31.377.750 34 Michael Porter Jr. Nuggets 30.913.750 35 Deandre Ayton Suns 30.913.750 36 Shai Gilgeous-Alexander Thunder 30.913.750 37 Jayson Tatum Celtics 30.351.780 38 De’Aaron Fox Kings 30.351.780 39 Bam Adebayo Heat 30.351.780 40 Donovan Mitchell Jazz 30.351.780 41 Gordon Haywarth Hornets 30.075.500 42 Jaren Jackson Jr. Grizzlies 28.946.605 43 Kevin Love Cavaliers 28.942.830 44 Jaylen Brown Celtics 28.741.071 45 Chris Paul Suns 28.400.000 46 Kyle Lowry Heat 28.333.334 47 DeMar DeRozan Bulls 27.300.000 48 Al Horford Celtics 26.500.000 49 Draymond Green Warriors 25.806.469 50 Jalen Brunson Knicks 24.186.047* estimado

En nuestra web puedes visitar el archivo que contiene los jugadores mejor pagados de la NBA desde la campaña 1984-85. El acceso directo lo tienes en el menú lateral en nuestra página de inicio —o inferior si visitas esta página desde un dispositivo móvil— dentro de la sección ‘Destacamos’.

