Los 5 verdaderos influencer del turismo dominicano

La adrenalina es muy parecido a cuando uno está borracho que hace cosas y después no se acuerda. Ayer me levante con un dolorcito rico entre los muslos. Hoy encontré esta foto y ya todo me hace sentido. . Yo nunca me había podido despatillar!!!! 🤸🏽‍♀️ . P.d. Intenté despatillarme ahora y todo volvió a la normalidad, un dálmata puede pasar corriendo por debajo de mis piernas.