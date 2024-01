Los 49ers recuperan a su estelar Deebo Samuel para la final de la NFC ante los Lions

Deebo Samuel.

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, anunció este viernes que Deebo Samuel, receptor estelar de los gambusinos, se recuperó de su lesión en el hombro izquierdo y podrá enfrentar a los Detroit Lions en la final de la Conferencia Nacional (NFC) el próximo domingo.

«Es una enorme noticia. Habíamos tenido preocupación al comienzo de la semana, pero el hecho de que hoy haya podido ir a tope y sin restricciones es definitivamente algo bueno para nosotros», aseveró el coach al final de la práctica en la que Samuel entrenó a tope.

El receptor no había tenido actividad en la semana luego de la lesión que sufrió el sábado pasado en el primer cuarto del duelo en el que San Francisco superó a los Green Bay Packers en la ronda divisional de la temporada 2023 de la NFL.

A lo largo de la campaña a los gambusinos les costó ganar cuando no contaron con Samuel. En la campaña regular Deebo se perdió tres juegos, dos completos, por una lesión similar; en esos partidos San Francisco tuvo tres derrotas consecutivas.

Además, los 49ers anotaron sólo 17 puntos en cada uno de esos juegos que perdieron, la menor cantidad en sus partidos del año.

En su turno en la conferencia de prensa, Deebo Samuel reconoció que tuvo miedo de que se hubiera fracturado; ahora se mostró feliz de que podrá estar en la final de la NFC.

«En ese momento contra Green Bay me dolía mucho y estaba un poco asustado. Pensé que me lo había vuelto a fracturar, pero sentí alivió conforme pasaron los días y vimos que sólo fue un hematoma profundo; ahora me siento bien. No necesito ninguna protección adicional», dijo el receptor.

En los 15 partidos de la temporada regular en que Samuel vio acción sumó 60 recepciones para 892 yardas y siete anotaciones; por tierra acumuló 225 yardas en 37 acarreos y cinco ‘touchdowns’. Números que confirman la versatilidad que cobra el ataque de los 49ers si él está en el campo.

San Francisco, el mejor equipo de la Conferencia Nacional, es favorito para vencer este domingo a los Detroit Lions en la final de la NFC que será la tercera consecutiva para los 49ers y su quinta en los recientes cinco años.

