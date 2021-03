(VIDEO) Los 33 puntos de Doncic hacen la diferencia a favor de Mavericks

EL NUEVO DIARIO, ORLANDO, EE.UU.- Otra exhibición encestadora del base esloveno Luka Doncic, que aportó un doble-doble de 33 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, que ayudaron a los Dallas Mavericks a ganar a domicilio 124-130 al Orlando Magic y conseguir su segundo triunfo consecutivo., informaron este martes medios locales.

Junto a Doncic, el base Jalen Bruson, que salió de reserva, también surgió como factor sorpresa ganador al conseguir 24 puntos, incluidos 17 en la segunda parte que hicieron la diferencia en el ataque de los Mavericks (17-16), que ganaron el cuarto partido en los últimos cinco disputados y tienen marca positiva.

Doncic lideró a Dallas en puntos, rebotes y asistencias por undécima vez esta temporada. Ya lo ha hecho 46 veces en dos temporadas y media que lleva con el equipo de Dallas, superando al exala-pívot Dirk Nowitzki que lo hizo 38 veces en las 21 temporadas que estuvo con la franquicia de Dallas.

