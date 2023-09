Los 27 ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea acuerdan reunirse en Kiev

EL NUEVO DIARIO, NACIONES UNIDAS. – Los 27 ministros de Exteriores de los países miembros de la Unión Europea se reunirán en breve en Kiev, anunció hoy el Alto Representante para la política exterior y la seguridad, Josep Borrell, tras celebrar con esos ministros una reunión en Nueva York preparatoria de la Semana de Alto Nivel que comienza mañana.

Borrell quiso proyectar así una imagen de unidad de los 27 en un día en el que se conoció el veto que Polonia, Hungría y Eslovaquia han impuesto a la importación de productos alimentarios ucranianos, una medida que Borrell no citó y que ha sido criticada por otros estados miembros.

El jefe de la diplomacia europea definió la posición europea común como la de la búsqueda de «una paz, pero una paz justa» para Ucrania, basado en el plan de paz del propio presidente Volodímir Zelenski, que Borrell pretende que apoyen «el mayor número posible de estados miembros» a lo largo de esta semana.

Sobre el acuerdo del grano -que permitía la exportación de cereales ucranianos y fertilizantes rusos por un paso seguro en el mar Negro-, Borrell lo dio por muerto: «Creo en el fondo que (Rusia) no quiere este acuerdo; ya no es un tema de levantar restricciones o sanciones, pues no afectan a las exportaciones de Rusia, eso son excusas o falsos argumentos».

El Sahel: Soluciones africanas para problemas africanos

En la reunión de los 27 hoy en Nueva York, el Sahel ocupó buena parte de las discusiones, explicó Borrell; según él, la inestabilidad política de esta región -con golpes de estado y enfrentamientos civiles- no se explica por una sola causa, pues «cada país es diferente y esto requiere enfoques diferentes, sin que eso signifique usar un doble rasero».

La región del Sahel es de vital importancia para Europa -subrayó-, y sus problemas migratorios y de seguridad importan a la UE hasta el punto de que es «el principal apoyo de la región en seguridad, desarrollo y monitoreo de la ayuda.

Pero en todo caso, «necesitamos soluciones africanas para los problemas africanos», recalcó, y puso como ejemplo la acción de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) con la que la UE trabaja codo con codo para la resolución de las crisis.

En cuanto al caso concreto de Níger, reiteró el pleno apoyo de la UE al presidente depuesto Mohamed Bazoum, retenido por los golpistas en el Palacio Presidencial desde hace más de un mes, y saludó «su coraje y determinación» al negarse a dimitir porque considera que sigue siendo el presidente legítimo del país.