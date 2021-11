Los 25 imprescindibles del Gobierno de Luis Abinader (2 de 5)

Yayo Lovatón, podría decir que se ha convertido en el principal armador político del país, con una capacidad enorme, reconocida dentro y fuera de casa. Me atrevo a afirmar que es una combinación de Hatuey en sus mejores momentos, Eligio Jáquez cuando exitosamente le coordinó la campaña presidencial a Hipólito y/o un Francisco Javier García, a quien le fue bien dirigiéndole la campaña, tanto a Leonel como a Danilo. Por eso, decía el otro dia, que cualquier proyecto presidencial para lograr el éxito requerido, incluyendo la reelección del propio Luis Abinader, debe contar con la bendición de Yayo.

Debo decir que el Yayo de hoy no es el de ayer, todos cambiamos, maduramos, y Yayo no es la excepción. El de ahora luce más maduro, más plural, solidario ha sido siempre, pero ahora es más abierto, conciliador y trabajador, más aún, reconocido como un político que cuando promete, cumple. A esto le agrego su alta credibilidad, eficiencia y transparencia en sus funciones de director general de Aduanas. Sus buenas relaciones con el sector empresarial al más alto nivel, lo catapulta como un político completo. Creo que es la mejor carta para lograr aglutinar al partido y garantizar la reelección de Luis Abinader.

Deligne Ascención, por su parte, no solo luce ser, él es quizás, el ministro más humilde del Gobierno. Manejar un Ministerio como Obras Públicas le apetece a cualquiera, el que conoce a Deligne sabe que no es su caso. No es un hombre ambicioso, ni con ansias de poder, su objetivo y norte siempre ha sido cumplir metas o tareas políticas y hacerlo bien. Fue siempre un hombre de Doña Milagros y nadie que trabajó cerca de la exvicepresidenta puede tener ambición de poder, pero sí de servicio.

Deligne es un hombre de Luis, desde que Doña Milagros lo ungió y él, como buen discípulo, siguió su pasos. En la campaña se la jugó como pocos, y ahora trabaja cuidadosamente en una institución de muchos intereses para quedar bien con Luis y que Luis le quede bien al país. Me dicen que en el Consejo de Gobierno de San Cristóbal, quedó demostrado que no sólo Deligne cuida de Luis, sino que Luis Abinader se la juega por Deligne.

La pregunta de muchos es ¿Cuál ha sido la clave para que, en un sector con tantas complicaciones con los gremios profesionales, como con la ciudadanía, que requiere y demanda de óptimos servicios de salud y en medio de una pandemia, el doctor Mario Lama haya logrado salir a flote, realizando una gestión exitosa, tanto transparentemente y como eficazmente, y obteniendo un alto reconocimiento y podría decir que mínima por no decir nula crítica hacia su desempeño? En un sector tan difícil de manejar y que le da tanto dolores de cabeza a cualquier presidente, Mario Lama a sido la excepción, además que tiene un buen manejo con los medios, lo que lo posiciona como un funcionario bien valorado por todos los sectores y sobre todo para el que trabaja.

Construye centros traumatológicos en diferentes puntos del país. Interviene para remozamiento de hospitales. En compañía de la primera dama, Raquel Arbaje ha realizado jornadas gratuitas en unidades móviles para detectar el cáncer de mama. Desarrollará una infraestructura de hemodiálisis en el Hospital San Bartolomé de Neiba. Realiza entregas masivas de nuevos equipos y utensilios a los hospitales del país. Entregó un laboratorio para tuberculosis. A cualquier presidente le interesa que sus funcionarios trabajen bien y que lo valoren bien, y Mario Lama cumple con ambos requisitos y al parecer con el respaldo de la propia pareja presidencial.

Con las alzas sistemática de los precios de los combustibles en cualquier rincón del mundo, ningún ministro ni Gobierno, cuando de este tema se trata, sale bien parado en encuestas o mediciones y República Dominicana no es ni será la excepción. Incluso, cuando somos capaces de pagar una botellita de agua, que si la producimos y a grandes cantidades, más cara que un litro de gasolina sin inmutarnos. Pero Industria y Comercio es mucho más que es eso. Ito Bisonó desde mucho antes de asumir la tarea de ministro, ya estaba consagrado como un político de peso y credibilidad en el sector empresarial, y por igual con el liderazgo político Nacional y con excelente relaciones a nivel internacional. Hace unos días recibió de manos del presidente de la República el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público, el cual obtuvo con buenas calificaciones al ser medidos por el Modelo de Excelencia Marco Común de Evaluación (CAF, por sus siglas en inglés) en una ceremonia organizada por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Igualmente, recientemente anunció junto a la primera dama, Raquel Arbaje, la puesta en marcha del programa “Parques Creativos” con el objetivo de crear espacios de recreación a la niñez y adolescencia en las comunidades más vulnerables del país. Meses atrás estuvo en España dando seguimiento a la agenda iniciada por el presidente Luis Abinader para presentar a la República Dominicana como destino ideal de inversión y como potencial plataforma industrial para la región. Uno de sus grandes logros lo constituye el que, por primera vez, la industria local y zonas francas durante los seis primeros meses del año, están entre los sectores que más han aportado a que el país logre un crecimiento acumulado de 13.3%. A esto le agrego sus vínculos y relaciones con importantes lideres de otras naciones como Mauricio Macri, expresidente de Argentina; presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou o Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España.

Andrés Lugo Risk goza de una impecable trayectoria profesional, política y personal. Es un armador secreto, constructor de importantes proyectos políticos y con una personalidad caracterizada por la lealdad y la solidaridad, la cual abarca más allá de sus compañeros de partido. Agotó con broche de oro su etapa en la Juventud Revolucionaria Dominicana Dominicana (JRD), como secretario general, siendo siempre un gran conciliador y armador de puentes, con los mismos jóvenes del partido, como con los entonces dirigentes de la Juventud de otros partidos importantes, como Franklin Rodríguez y César Dalgam quienes para esa época dirigían la Juventud del PLD y PRSC, y como testigo Wellington Arnaud, entonces presidente de la JRD. En esta etapa de su vida como viceministro Administrativo de la Presidencia, realiza tareas de importancia para el Gobierno y para Luis Abinader, de quien fungió como asistente en la campaña presidencial. Lugo es aquella persona que goza del cariño y respeto de todos y Luis lo sabe muy bien.

