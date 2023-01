Los 200 mejores cantantes de Rolling Stone incluyen a Celia Cruz, Rosalía y saca a Céline Dion

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La revista norteamericana Rolling Stone publicó un listado con los 200 mejores cantantes de todos los tiempos donde resaltó a la española Rosalía en el lugar 200, a la argentina Mercedes Sosa en el apartado 160 y a la “Reina de la salsa”, Celia Cruz, en el lugar 18.

Pero lo que ha causado controversia es que la cantante canadiense Céline Dion, la voz que popularizó “My heart will go on” de la película “Titanic”, no aparece entre los escogidos.

“Respetuosamente, no incluir en esta lista a Céline Dion, posiblemente la mejor técnica vocal de todos los tiempos, roza la traición”, tuiteó el productor, promotor y artista Jamie Lambert, según recoge CNN en Español.

“Que @celinedion no esté en esta lista me parece un insulto y una falta de respeto enorme a una de las voces más increíbles de la historia. 0 credibilidad, sorry. #RollingStoneTop200 #CelineDion”, tuiteó el usuario Eric Oloz @ericoloz.

“Cómo no vas a poner a Celine Dion. Ya no hay respeto”, escribió en Twitter @ricardo__Mart.

Y así sigue la lista de comentarios que reprocharon la falta de Dion. Pero Rolling Stone, al parecer, sabía que la publicación traería ronchas, al citar: “Antes de que empieces a navegar (y a comentar), ten en cuenta que esta es la lista de los Mejores Cantantes, no la de las Mejores Voces”.

“El talento es impresionante; el genio es trascendente” agregó.

Dion anunció recientemente que posponía varias fechas de su gira por Europa tras serle diagnosticada un trastorno neurológico que no le permite “cantar como estoy acostumbrada”.

Detalles de la lista

Se trata de una extensión del ranking que publicaron en 2008 sobre los 100 mejores cantantes de la historia.

“Esta nueva lista fue elaborada por nuestro personal y colaboradores clave, y abarca 100 años de música pop como una conversación global en curso, en la que la icónica cantante india Lata Mangeshkar se sitúa entre Amy Winehouse y Johnny Cash y la reina de la salsa Celia Cruz aparece en la clasificación junto a Prince y Marvin Gaye”, según explicó la revista Rolling Stone.

Los hispanos

De la fenecida cantante cubana Celia Cruz reseñan que su tono rico e inimitable capturó la calidez y la vitalidad de La Habana, “a menudo evocando el llamado de los vendedores ambulantes y el poder de las canciones santeras afrocubanas de su infancia”.

Además de Rosalía, otra española es Rocío Dúrcal en la posición 139; Marc Anthony aparece en la casilla 167, mientras que la puertorriqueña Linda Caballero “La India” en el 113 y Juan Gabriel en el puesto 172.

Es completada por los brasileños Caetano Veloso (108), Gal Costa (90) y João Gilberto (81), seguidos del puertorriqueño Héctor Lavoe (73).

El TOP 10 de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, según la revista norteamericana. Aquí los primeros 10.

Aretha Franklin Whitney Houston Sam Cooke Billie Holiday Mariah Carey Ray Charles Stevie Wonder Beyoncé Otis Redding Al Green

