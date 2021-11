(VIDEO) Los 20 puntos de Curry en el último cuarto sentencian a los Cavaliers

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – La actuación de Stephen Curry en el último cuarto del partido que enfrentó en la noche del jueves a los Golden State Warriors contra los Cavaliers, cuando anotó 20 puntos, acabó con las esperanzas del equipo de Ricky Rubio y sentenció el marcador final con un 89-104 para los de San Francisco.

Curry acabó el partido como el máximo anotador con 40 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 2 robos de balón. Su compañero Draymond Green consiguió 14 rebotes, los mismos que el pívot de Cleveland, Ed Davis.

En los Cavs, el escolta Darius Garland fue el máximo anotador con 25 puntos mientras que el base del equipo, el español Ricky Rubio sumó 10 puntos, 5 asistencias y 2 robos de balón.

Steph CATCHES FIRE in the 4th quarter.

🔥 20 points (40 in the game)

🔥 4 threes (9 in the game)

🔥 36-8 @warriors closing run pic.twitter.com/wA6roNXwQr

