Los 12 jugadores con mayores posibilidades de ser cambiados

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Andrew Benintendi fue el primer dominó importante en caer en la temporada de cambios de este año, tras ser canjeado de los Reales a los Yankees la noche del miércoles.

El plazo para hacer cambios expirará en menos de 100 horas, lo que significa que estamos listos para cuatro días de mucho ruido, rumores y – con suerte – muchos cambios.

Aquí les dejamos un vistazo a 12 jugadores con muchas posibilidades de ser cambiados antes del martes a las 6 p.m. ET, empezando con los más probables.

1) Willson Contreras, Cachorros, C

Sumar a un nuevo cátcher siempre puede ser complicado para un contendor, pues conocer a nuevo cuerpo de pitcheo toma un tiempo. Pero el venezolano Contreras es probablemente el mejor bate disponible en el mercado, así que los equipos podrían tratar de adquirirlo como designado y careta a medio tiempo.

Potenciales destinos: Astros, Mets, Rays

2) Luis Castillo, Rojos, LD (abridor)

Potentciales destinos: Dodgers, Azulejos, Yankees

3) David Robertson, Cachorros, LD (relevista)

Robertson no es una pieza económica (se le debe poco más de US$1.15 millón este año), pero vista la campaña que está teniendo – EFE de 1.83 en 35 presentaciones – y toda su experiencia en postemporada, el veterano de 37 años sería una gran adición para el relevo de un contendor.

Potenciales destinos: Mets, Rays, Yankees

4) Josh Bell, Nacionales, 1B

No hay muchos bates de poder disponibles, pero Bell, quien será agente libre al terminar el año y tiene 13 jonrones y OPS de .877, puede aportar fuerza para un equipo en carrera en la primera base o como BD.

Potenciales destinos: Astros, Cerveceros, Mets

5) Francellis “Frankie” Montás, Atléticos, LD (abridor)

Problemas en el hombro a principios de mes hicieron que Montás perdiera un par de aperturas, pero regresó tras la pausa del Juego de Estrellas y ha lanzado dos veces, permitiendo tres carreras en ocho entradas. Montás estuvo lanzando 95-96 millas por hora en los primeros tramos de su más reciente presentación, y si bien su velocidad bajó en el cuarto y el quinto episodios, lució como el mismo lanzador a lo largo del juego. Cualquier preocupación sobre su brazo podría impactar el paquete que reciba Oakland, pero con otro año de control contractual del club, los Atléticos podrían esperar para moverlo en la temporada muerta si las ofertas no son convincentes. En este mercado de pitcheo, sin embargo, es casi un hecho que Montás será cambiado.

Potenciales destinos: Cardenales, Medias Blancas, Yankees

6) Brandon Drury, Rojos, infielder

El veterano de 29 años está teniendo la campaña de su vida y ya impuso un tope personal con 19 jonrones. Puede jugar en varias posiciones y apenas se le deben cerca de US$300,000 por lo que queda de año. Potenciales destinos: Bravos, Dodgers, White Sox

