Los 11 equipos que más han mejorado en este invierno en las Grandes Ligas

La meta durante la temporada muerta es mejorar. Pero eso significa cosas distintas para diferentes equipos. Algunos son conjuntos con talento digno de postemporada tratando de buscar esa última pieza para poder ganarlo todo. Otros quieren refuerzos que les permitan llegar hasta octubre.

Entonces, en vez de hacer un ranking con las novenas que han mejorado más independientemente del contexto, vamos a dividirlas en categorías y ranquearlas dentro de dichas subdivisiones.

Y no te preocupes, si tu equipo no está listado aquí, todavía hay tiempo de aquí al Día Inaugural para hacer algo (aunque cada día hay menos opciones en la agencia libre). Aquí están los 11 equipos que han mejorado más este invierno (¡hasta ahora!), divididos en tres categorías.

DE ÉLITE A… ¿TODAVÍA MÁS ÉLITE?

1. Mets

Antes del acuerdo con el puertorriqueño Carlos Correa, los Mets (ganadores de 101 juegos en el 2022) quizás no habían mejorado mucho, incluso después de haber invertido más de US$400 millones esta temporada muerta. Eso es porque la gran mayoría de ese dinero se destinó para llenar huecos gigantes de agentes libres con piezas igual de grandes. Dicho eso, la rotación es probablemente mejor ahora con Justin Verlander, Kodai Senga y el colombiano José Quintana. El bullpen sumó a David Robertson. Y por supuesto, si se concreta el contrato con Correa, una alineación que necesitaba poder ahora será más completo.

2. Filis

No, los Filis no fueron un equipo élite durante la temporada regular del 2022. Pero estuvieron a dos triunfos de ganar la Serie Mundial y por eso merecen respeto. Y más allá de la categoría en la que los quieran poner, no hay dudas de que han mejorado. Las dudas sobre una posible “resaca” tras su gran 2022 – desde potenciales bajones de Zack Wheeler y Aaron Nola hasta la cirugía Tommy John de Bryce Harper — han sido contestadas con movimientos de marca mayor. La firma de Trea Turner hace inmediatamente más atlético a este equipo, mientras que Taijuan Walker, Matt Strahm y Craig Kimbrel van a hacerle más fácil las cosas a un cuerpo de lanzadores que trabajó hasta el sexto juego del Clásico de Otoño.

3. Yankees

El contrato récord de Aaron Judge es la principal noticia del invierno de los Yankees. Pero lo único que hizo eso y el haber retenido a Anthony Rizzo fue mantener el medio de la alineación. Lo que pone potencialmente a los Yankees en otro nivel es la firma de Carlos Rodón, quien los pone de lleno en la conversación de la mejor rotación del juego… y también en esta lista.

¿DE BUENOS A BUENÍSIMOS?

1. Padres

De alguna forma, San Diego se las arregló para volver a sorprendernos. Justo cuando muchos en la industria creían que la ráfaga de adquisiciones de los Padres iba a bajar el ritmo este invierno, le dieron un mega-contrato a Xander Bogaerts que, combinado con una temporada completa del dominicano Juan José Soto y el eventual regreso del también quisqueyano Fernando Tatis Jr., les podría dar un lineup letal. Haber traído a Matt Carpenter mejora la parte baja del orden, mientras que el versátil Seth Lugo le brindará profundidad al cuerpo de pitcheo.

2. Cardenales

El puertorriqueño Yadier Molina es una leyenda. Pero con Yadi limitado a 78 partidos en su temporada de despedida y sin representar ya una amenaza en el plato, los Cardenales se ubicaron 20mos en MLB en WAR de sus receptores. Ahora llega el venezolano Willson Contreras, quien no es una garantía a la defensa, pero sí es claramente un refuerzo ofensivo que les hará un poco más sencillas las cosas a Nolan Arenado y Paul Goldschmidt.

3. Guardianes

Las firmas de Josh Bell y Mike Zunino deben de cambiar ese perfil de equipo sin poder de los Guardianes. Cleveland se ubicó de 29no en OPS tanto de sus receptores como de sus bateadores designados en el 2022. Pero ahora Bell se une a Josh Naylor como una opción para BD y la inicial, así que ya tienen más profundidad allí. Y Zunino asumirá las labores en la receptoría, donde representa una tremenda mejoría sobre Austin Hedges sin comprometer la defensa que tanto valoran los Guardianes en dicha posición.

4. Azulejos

SI bien el cambio del dominicano Teóscar Hernández le quita algo de trueno al lineup de Toronto, haber traído luego a Daulton Varsho les añade poder desde el lado izquierdo del plato. Y la firma del jardinero central Kevin Kiermaier le permitirá a Toronto mover a George Springer al bosque derecho y reforzar así la defensa. Los Azulejos ahora tienen a tres sólidos abridores con nivel de postemporada (cuatro, si el puertorriqueño José Berríos retoma el camino) con la firma de Chris Bassitt. La adquisición de Erik Swanson en el cambio de Hernández les trajo a los Azulejos una ayuda que necesitaban para el bullpen.

5. Marineros

Y aquí está la otra cara del cambio de Hernández. Para frustración de la fanaticada, los Marineros no han hecho ruido en la agencia libre (la única firma fue la del relevista Trevor Gott por US$1.2 millón para el 2023). Pero Hernández, quien puso un WAR de 2.8 (según Baseball Reference) el año pasado, comparado con 1.4 de Mitch Haniger, tiene el talento para aumentar la producción del club en las esquinas de los jardines. Kolten Wong, quien puso un WAR de 3.1 en una posición de segunda base en la que los Marineros fueron 23ros en el 2022 con una WAR de -1.3, también eleva el perfil del equipo. Es entendible que los fanáticos quieran ver algo más rimbombante, porque los Astros siguen siendo el mejor equipo en el papel. Pero los Marineros merecen ser mencionados aquí.

¿DE FUERA DE CARRERA A ENTRAR EN LOS PLAYOFFS?

1. Rangers

Los Rangers son la prueba viviente de que lo bueno toma tiempo. En invierno pasado, invirtieron medio millardo de dólares para el medio del cuadro interior. Y mejoraron… ocho juegos. Texas igual quedó con 13 duelos por debajo de .500. Pero el club ha vuelto a hacer ruido a lo grande firmando al gran Jacob deGrom y al zurdo Andrew Heaney, además de darle profundidad a la rotación con Jake Odorizzi. Todavía podrían beneficiarse de un bate de impacto, pero sumar todo ese pitcheo a una rotación que fue 25ta en efectividad en MLB la temporada pasada es algo bien destacable.

2. Angelinos

Es bien interesante lo que está pasando aquí. El zurdo Tyler Anderson es una buena adición para una rotación que fue mejor de lo esperado el año pasado. En la alineación, los Angelinos tiene más profundidad gracias a la llegada de Hunter Renfroe, el colombiano Gio Urshela y Brandon Drury. El relevo luce mucho mejor ahora con el dominicano Carlos Estévez. Ninguno de estos movimientos encandila desde un punto de vista individual, y obviamente los Angelinos tienen todavía mucho terreno que recuperar en el Oeste de la Americana. Pero ya tenían a dos de las grandes estrellas de este deporte, Shohei Ohtani y Mike Trout, así que la clave es contar con las piezas secundarias correctas para llevar a este equipo a la cima. Con suerte, los Angelinos finalmente habrían encontrado eso.

3. Cachorros

Este invierno probablemente no ha sido tan impactante como muchos hubiesen querido. Pero si bien objetivamente Dansby Swanson era el cuarto mejor de los campocortos en la agencia libre, su durabilidad y defensa son valiosísimos para un equipo como Chicago tratando de ascender. Jameson Taillon no estaba en el primer nivel de abridores agentes libres, pero a los 31 años y tras batallar con las lesiones, su arsenal luce como en sus mejores días. En el peor de los casos, es un brazo promedio que llega a una rotación necesidada de estabilidad. El veterano Brad Boxberger es un buen refuerzo para el relevo. Y por supuesto, si Cody Bellinger puede de alguna forma recuperar su nivel de JMV durante este contrato de un año con los Cachorros, podrían entonces ser el equipo que más mejoró en las Mayores.

Relacionado