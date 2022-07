Los 10 All-Star de David Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- David Ortiz contó con 10 apariciones en el Juego de Estrella en su larga carrera. Al principio, cuando era un jugador de los Mellizos de Minnesota, nadie esperaba tal resultado, ya que nunca cumplió con las expectativas de dicha franquicia. Sin embargo, su cambio a los Medias Rojas demostró el jugador que estaba hecho y su primer Juego de Estrella en el 2004 lo acentuó, ya que los fanáticos también lo veían.

Ortiz siempre fue miembro de la Liga Americana. En 2004 le abrió la puerta para codearse con los mejores: Hideki Matsui, Alfonso Soriano, Alex Rodríguez, Derek Jeter, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Albert Pujols, Miguel Cabrera, entre otros destacados jugadores.

Y en su primera participación consiguió su primera victoria en un Juego de Estrella, 9-4. En sus tres apariciones al plato, consiguió un cuadrangular, sumó dos carreras y remolcó dos.

El dominicano volvió al año siguiente, donde su Liga volvió a conseguir la victoria 7-5. Ortiz era otro jugador, a raíz de la victoria en la Serie Mundial y la remontada contra los Yankees en la semifinal, y como premio ejerció fue titular por primera vez. Ayudó con dos imparables y una remolcada.

La presencia de Ortiz se convirtió en algo cotidiano, ya que fue elegido, por tercera vez, en la temporada del 2006. Esta vez la victoria no fue de un margen amplio, ya que ganaron 3-2, con la carrera del empate y el de la victoria en el último inning. No fue la mejor actuación del designado, al igual que en el 2007 y 2008.

Ortiz no tuvo un buen inicio del 2009, llegando a poncharse 30 veces en 34 partidos, y aunque no fue escogido en esa temporada, rompiendo su racha de asistencias, la siguiente fue llamado para ocupar las filas, sin embargo, fue la primera vez que perdió un Juego de Estrellas.

Entre 2011 y 2012 no fueron buenas participaciones para David, ya que los contrarios de la Liga Nacional consiguieron la victoria 5-1 y 8-0 respectivamente, sin embargo, fue bateador designado principal. 2013 volvió al hilo de la victoria, cuando la Liga Americana se vengó con blanqueada, con 3-0.

En el 2014 y 2015 no asistió al evento, pero no se iba a perder el de la temporada del 2016, la última del jugador de Boston. Se despidió como bateador designado titular de las estrellas con la victoria de su liga, con la nueva generación en su propio equipo (Manny Machado, Mookie Betts, etc). Una estrella se había despedido, sin embargo, años después, en este 2022, Cooperstown lo marcará entre los mejores de la historia.

