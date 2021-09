Lorenny Solano presenta la colección “Imparable” en RD Fashion Week

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Será su primera vez en la semana de la moda dominicana como diseñadora emergente de la mano de su madre Julia Ortega con quien maneja desde hace años el atelier.

La comunicadora y productora de televisión Lorenny Solano, lanza este mes de septiembre la colección de moda femenina “Imparable”, una línea de ropa para la mujer ejecutiva, moderna y elegante que quiere proyectar una imagen de seguridad y fortaleza.

Junto a su madre Julia Ortega, la joven comunicadora manifiesta ver en la moda un nicho muy atractivo y desde hace más de diez años lo confirma el atelier que dirige junto a su progenitora, quien es la directora de operaciones de la empresa y el alma de los diseños.

Desde muy pequeña, Lorenny ha manifestado interés en la moda, y su madre aprovechaba cada retazo de tela que sobraba para armarle piezas exclusivas a ella, lo que la envolvió en un estilo muy particular que ha reforzado con el tiempo, además de aprender a manejar el negocio de la moda en la República Dominicana.

“Me siento muy feliz de esta oportunidad que me brinda el RD Fashion Week, y especialmente muy agradecida de Melkis Díaz que se interesó en que esta colección forme parte de tan importante evento en el país”, manifestó Lorenny al ser abordada por sus colegas de los medios al enterarse de esta noticia.

Diariamente vemos a la comunicadora utilizar piezas de su marca que confecciona su madre y hacer mención de las mismas junto a un spot en los medios de comunicación donde participa.

La colección “Imparable´´ será presentada el sábado 25 de septiembre a las 4:30 de la tarde y contará con la presencia de importantes figuras del país e internacionales.

La semana de la moda dominicana se celebrará del 21 al 25 de septiembre de este año en el Monumento a Fray Antonio de Montesino y es el evento más importante de moda del país que agrupa a importantes diseñadores nacionales e internacionales y que mueve a miles de personas en torno a este sector económico.

Sobre Julia Ortega

Cuando se habla de alta costura, es necesario pensar en un nombre en República Dominicana: Julia Ortega, una mujer que a fuerza de sacrificio ha logrado establecerse en el negocio de la moda, manejando una exclusiva cartera de clientas y marcas.

Sin embargo, no siempre fue así. Doña Julia Ortega, narró cómo fueron sus inicios, recordando que cuando se tiene un sueño y se tiene el talento y la disciplina, no importan las adversidades, se pueden lograr las metas.

Julia Ortega incursiona en la alta costura desde hace 8 años de forma independiente.

“A mí me gustaba desde pequeña la costura porque mis tías eran modistas, mi papá deseaba que fuera modista y tenía una amiga que cosía y siempre me daba los retazos, mi madre doña Lorenza, quería tener un atelier o una boutique, sin embargo en ese tiempo yo no pensé que viviría de eso”, contó.

Dijo que con el tiempo terminó su bachiller, y que tenía una vecina que daba clases de costura y siempre estuvo animándola a que hiciera el básico de costura, cosa que hizo y luego consiguió un trabajo cosiendo.

“Ya Lorenny tenía un año y pico y estaba embarazada, entonces fui donde una señora muy buena que fue como una madre para mí, aprendí mucho con ella, luego fui a otro lugar y ahí duré 18 años y luego decidí quedarme en mi casa para no salir a la calle a trabajar”, explicó la dama.

Doña Julia cuenta que creyó “que cosería cositas simples”, pero resultó ser, que su hija Lorenny le dijo la ayudó a poner su propio negocio “y a partir de ahí le cumplimos el sueño a papá y mamá y nació Julia Ortega Atelier y desde esa época he crecido, gracias a Dios desde que empecé en la casa siempre he tenido clientes”.

