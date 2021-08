Lorena Meritano sobre Pasión de Gavilanes 2: “No fui convocada”

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- La actriz Lorena Meritano, quien ha trabajado en telenovelas como Escándalo, Ecomoda y Merlina Mujer Divina, se refirió al fenómeno “Dinora Rosales”, su personaje en Pasión de Gavilanes, y “ese amor-odio” que tiene el público con ella, y reveló que no fue convocada.

Sobre la nueva temporada de la exitosa telenovela, Lorena respondió sin rodeos que no fue convocada, pero que está al tanto de todo. “Hay gente que ya firmó, yo no puedo dar la información. Sé que la están escribiendo, que será en Colombia y que tendrá protagonistas más jóvenes… y algunos de los anteriores van a estar”, expresó.

La intérprete de “Dinora”, se refirió a las condiciones que sopesaría para estar nuevamente en este melodrama. “Pondría las condiciones de trabajo que sean amables, que me traten bien y el personaje sobre todo”.

La también conductora y exmodelo, aprovechó la ocasión para expresar que no fue bien tratada en algunos países en los que trabajó. “He sido muy maltratada, como muchos trabajadores del celuloide en muchos lados, pero yo lo permití, por necesidad, por lo que sea, pero fue así lamentablemente”, expresó.

“A mí me afectaba, hasta hace cinco minutos esto. Me afectaba, pero por un tema personal, me pasaron cosas horribles”, y agregó que, en un centro comercial de Colombia, una señora la persiguió a los gritos y le decía que dejara de maltratar a la protagonista de esa novela.