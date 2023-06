Loren Montalvo denuncia buscan sexualizar niñez en el país con manual de prevención de uniones tempranas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La activista provida Loren Montalvo aseguró que mediante la «Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA)» que ejecuta el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) se buscaría sexualizar la niñez en la República Dominicana.

Puntualizó que los niños, las niñas y los adolescentes no tienen ningún derecho sexual que no se refiera a que no los toquen, sin embargo, dijo que el manual del PPA mandaría a ajustar el marco jurídico e institucional para que los menores de edad puedan ejercer plenamente sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos.

“En un grupo de personas muy grande se sembró esta idea de que los seres humanos somos sexuales desde el nacimiento, que los niños son sexuales desde el nacimiento, han llegado tan lejos como para decir que desde la concepción somos personas e individuos sexuales, entonces es una mentalidad muy retorcida”, sostuvo.

Montalvo fue entrevistada por los comunicadores Damaris Patrocinio y Miguel Almánzar, en el programa “Aquí Hablamos Claro”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Aseguró que el CONANI le daría una guía a los padres donde le dicen que es norma el autoerotizarse respecto a los niños, las niñas y los adolescentes, así como también el buscar hacerlo con otros compañeritos e iniciar las relaciones sexuales antes de los 9 años.

“Y lo gracioso es que el título de este programa de prevención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes, cómo es posible que sexualizar a la niñez pueda prevenir los embarazos y las uniones tempranas. El único derecho que tiene es a que nadie le ponga las manos”, acotó.

También, la defensora de los derechos de la familia sostuvo en la entrevista que en el país se busca implementar un tipo de educación sexual integral que tiene por objetivo lograr un enfrentamiento entre padres e hijos.

“Cuando se habla de derechos hay un persona que es la que es sujeta de derechos y casi siempre hay alguien que es el opresor y quienes serían la población que estarían opuestas a que los niños tengan estos derechos sexuales, que puedan ejercer esos derechos sexuales, si ustedes piensan el oprimido serían los hijos, los opresores serían los padres”, expuso.

