López Valerio: “Un Mipyme necesita entender la tecnología, no necesita dominarla”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Arturo López Valerio, empresario tecnológico enfocado en el impulso de la innovación digital, participó en un diálogo llevado a cabo en el programa Mujer Productiva Radio, sobre Economía Digital, la importancia de la innovación en las empresas del país, y la crucial estrategia que ha puesto en marcha el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Según declaraciones de López Valerio, desde su experiencia, cuando se habla de digitalización, al momento de querer lograr un posicionamiento a nivel tecnológico, no existe una varita mágica, ni una receta de éxito; hay ingredientes para el éxito, sin embargo, la receta se tiene que armar.

De acuerdo con sus declaraciones, una de las estrategias transversales que debe apoyar todo sector en la República Dominicana es la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, desarrollada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, ya que ésta va a representar el futuro del trabajo de las nuevas generaciones en el país.

López Valerio, explicó que dicha estrategia tiene como meta principal incentivar las industrias de servicio, tales como, desarrollo de software, artesanía, arte, cultura y lo relacionado al desarrollo del individuo; con el objetivo de que sean servicios que pueda dar un ser humano, y de esta manera, lograr una generación de empleos de calidad y competitivos.

“Como no producimos la tecnología aquí, básicamente todo ese valor, que son compras al exterior de esa tecnología que necesitamos importar, lógicamente se va para afuera. Por tanto, esto es lo que necesitamos construir a través de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Moderno; usar la tecnología para generar valor y utilizar nuestras manos de obras criollas, para lograr que no se vayan del país, y que puedan generar dólares, divisas y exportar; de esta manera generar valor y empleabilidad”, agregó López Valerio.

Por otro lado, aseveró que, de alguna manera, todo el que empieza a generar dinero debe formalizarse y cuando llega ese momento no se debe tener una mentalidad finita como en la economía tradicional, ya que en el mundo digital no hay límites y es ahí donde se debe pensar, no en el impuesto a pagar, sino en la capacidad de poder generar más ingresos, y añadió: “Ningún negocio crece, salvo aquellos que ya conocemos que son informales de naturaleza porque son clandestinos, sin formalidad. Ese es también el cambio del chiripeo a la participación en una economía colaborativa”.

Del mismo modo, afirmó que quizá el centro o el epicentro de los diferentes problemas que afectan a la industria tecnológica y la adopción digital en el país es cuando se le pone la capa del paternalismo político y empresarial a los elementos de flujos digitales, debido a que, cuando algo creado en una naturaleza se quiere transformar a otra, se daña y no funciona porque no fue pensado para eso.

En otro sentido, López Valerio destacó el crecimiento en el sector financiero, resaltando las empresas de Fintech, donde hay más de cien empresas en ese tipo de características, que son empresas financieras pero que operan a nivel tecnológico o digital, y que, según López Valerio, es una base importante en el planteamiento como Hub logístico y Hub tecnológico, ya que, República Dominicana se ve como una potencia de Fintech en lo que es el entorno regional por la capacidad de la regulación local de adaptarse y modernizarse rápidamente.

“Nosotros tenemos una capacidad primero, de aprendizaje del idioma inglés, que debería expandirse y debería ayudarse más a los dominicanos a conectar con ese idioma que le produce trabajo y desarrollo; y segundo, continuar creando habilidades, porque el dominicano tiene algo, y es que les echa mano a las cosas; es decir, no dice que no y lo aprende en el camino, y eso es una habilidad importante porque no se frena a la hora de enfrentarse a un reto”, afirmó.

Otro segmento importante en el que, según López Valerio, se ha visto ese impacto y crecimiento es el sector creativo/cine, donde hay muchas producciones internacionales trabajando en la República Dominicana, en el cual, aunque hay pocos estudios y pocas productoras, eso está generando una motivación del talento y es una gran oportunidad para dar visibilidad a esas habilidades para que exista una oferta que incentive una mayor demanda.

En otro orden, López Valerio consideró que, lo que toda pyme o mipyme necesita para montarse en la ola de la digitalización es olvidarse de la famosa frase que les dicen a todos desde pequeño, “no inventes”, “no te salgas el cajón, no lo hagas diferente”, y empezar a innovar; asimismo resaltó: “Es al revés, haz lo diferente, busca tu perspectiva. Un Mipyme necesita entender la tecnología, no necesita dominarla. Un Mipyme necesita entender para saber pedir”.

Para concluir, indicó: “Tenemos que saber pedir ayuda, tenemos que dejarnos asistir, pero al mismo tiempo, debemos tener una claridad para elegir correctamente cada etapa donde la tecnología va a insertarse en el negocio”.

Sobre Arturo López Valerio

Arturo López Valerio es pionero en Cloud Computing, eCommerce, Marketing Digital y el desarrollo de proyectos de alto tráfico en República Dominicana. Desde el 2011 opera en TABUGA, empresa que se dedica al fomento del conocimiento, la tecnología e innovación para la transformación y avance del crecimiento empresarial; llegando a desarrollar comunidades digitales, estrategias de marketing digital y emprendimiento con alcance de más de un millón de dominicanos.

Desde 2003, Arturo ha escrito más de 600 artículos que han sido destacados por más de seis medios de comunicación, incluyendo medios impresos, radiales y televisivos. Como conferencista, ha compartido sus conocimientos tanto a nivel nacional como en varios países de América: Puerto Rico, El Salvador, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos.

Fundador y pasado presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Cámara TIC), donde se promueve la conversación de adopción transversal de las tecnologías en el país, siendo un actor consultor en materia de TICs para la sociedad civil, el empresariado y el sector gobierno.

En 2010, fue designado como Experto Nacional para la República Dominicana por la WSA (World Summit Award) —la iniciativa de la ONU y su Alianza Global para las TIC y el desarrollo (GAID), que hace hincapié en la diversidad e identidad cultural, la creación de contenidos informativos variados y la digitalización del patrimonio educativo, científico y cultural.

Ha publicado el libro “Economía Digital: un motor de cambio para la República Dominicana” que aborda el contexto de la economía digital compilada entre los años 2020 al 2022, incluyendo gráficos y cifras que validan esta oportunidad y motor de cambio para el país.

