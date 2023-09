López Obrador: «Tenemos la obligación moral» de ayudar a combatir el fentanilo en EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, CALI, COLOMBIA. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que su país tiene la «obligación moral» de participar en la lucha contra el fentanilo en Estados Unidos.

«Tenemos la obligación moral y por humanismo, debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en EE.UU.», dijo López Obrador en la clausura de la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe sobre Drogas que se celebra en la ciudad colombiana de Cali.

Agregó: «Es una pandemia que están enfrentando, no es un asunto nada más cuantitativo, no es decir pierden la vida 100.000 jóvenes cada año por el consumo del fentanilo y dar la espalda y decir a nosotros no nos importa. Tenemos que actuar con humanismo y entender que independientemente de nuestras diferencias (…) están los derechos humanos».