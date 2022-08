López Obrador niega “venganza” ante investigaciones contra expresidente Peña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles una “venganza” contra su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), tras divulgarse que la Fiscalía General de la República (FGR) lo indaga por tres casos de corrupción.

El mandatario evadió responder en su rueda de prensa diaria si exhortaría a Peña Nieto a volver de España, donde reside ahora, para afrontar sus denuncias judiciales, que involucran a la empresa española OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente (Felipe) Calderón (2006-2012). Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón”, contestó cuestionado por la prensa.

Sus declaraciones se producen un día después de que la FGR informó de tres carpetas de investigación por corrupción en contra de Peña Nieto con “judicializaciones en los meses próximos”.

Además del caso de OHL, una investigación está relacionada con la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, que en julio pasado reveló transferencias irregulares de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares) entre 2019 y 2021 a cuentas de Peña Nieto.

Mientras que una carpeta de investigación más es por enriquecimiento ilícito.

“La Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando”, citó López Obrador.

El mandatario recordó que él impulsó una consulta para preguntar a la ciudadanía si quería que su Gobierno investigara y enjuiciará a los expresidentes, pero la votación fracasó hace un año, en agosto de 2021.

“Yo planteé que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias, si la gente lo pedía en una consulta pública, que entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde (Carlos) Salinas (de Gortari, 1988-1994) a la fecha”, señaló.

Aunque López Obrador reiteró que su postura es “mirar hacia delante” porque “la justicia también es prevenir, no caer en lo espectacular y no hacer lo mismo”, también admitió que “los procesos que existen tienen que tener su curso”.

“Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades (que no actúe)”, argumentó.

