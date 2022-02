López Obrador: Blinken está “mal informado” sobre crímenes de periodistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, está “mal informado”, luego de que mostrara su preocupación por el “alto número” de periodistas asesinados en México en lo que va del año.

“Yo creo que (Blinken) está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

El martes, Blinken publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde se mostró preocupado por los crímenes de periodistas en México.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, afirmó.

Al respecto, el presidente señaló que se está actuando para aclarar los asesinatos contra periodistas. “No hay impunidad, no son crímenes de Estado”, apuntó.

Y reiteró que si Blinken interviene en este tema es porque “no está bien informado sobre esta situación porque no son crímenes de Estado, y son situaciones que estamos atendiendo”.

Acusó que Estados Unidos tienen la “mala costumbre de que son candil de la calle, oscuridad de la casa” y pidió a Blinken no actuar con injerencia.

Además, dijo que esto demuestra la vinculación del movimiento conservador con el Gobierno estadounidense y señaló que Blinken debería explicar “por qué un Gobierno da dinero a Claudio X. González”.

Ello en referencia a un donativo que hizo la agencia de cooperación estadounidense a una organización civil fundada por Claudio X. González, un importante empresario mexicano.

“Que me responda eso. Y pedirle el favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”, apuntó.

La semana pasada, el Gobierno de López Obrador presentó un informe sobre las investigaciones de asesinatos a periodistas y manifestó su respeto a quienes ejercen el oficio. De forma paralela, lamentó que se utilicen los asesinatos de periodistas para fomentar una campaña mediática contra su administración.

México es uno de los país más peligrosos para ejercer el periodismo del mundo y suman ya cinco reporteros asesinados en lo que va de 2022, una elevada cifra que ha conmocionado al país.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).

