López Obrador arremete contra los corridos tumbados por promover la violencia y el consumo de drogas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes los corridos tumbados, un género musical nacido en el país y que conquista las listas de éxitos globales, por exaltar la violencia y el consumo de drogas.

«A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes o a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ (drogas sintéticas), y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos», dijo en su conferencia de prensa diaria.

Los corridos tumbados, con figuras como Peso Pluma o Natanael Cano, se han convertido en un fenómeno global, con algunas de sus canciones en la cima de las listas de más escuchadas en las plataformas digitales.

Sus letras hablan sobre el sexo, las drogas o la violencia, y su estética, con ciertas similitudes con la vida de los narcotraficantes, enaltece el lujo y el dinero.

El mandatario lanzó esta crítica tras anunciar que su Gobierno realizará una encuesta sobre el consumo de droga en el país, que dijo que es menor de lo que podría ser gracias a los valores culturales, morales y espirituales de la sociedad mexicana, así como las medidas de prevención impulsadas durante su sexenio.

Sin embargo, los corridos tumbados, expuso, pintan a los jóvenes «un mundo color rosa, cuando el consumo de drogas destruye».

«Nada de música buena ondita, ni avanzada, ni rebelde. No, eso no es la felicidad. (En la industria) deben de estarlo promoviendo (este género), y no hay que prohibirlas, pero sí orientar a los jóvenes», incidió.

«Hay otras formas, no es la droga, la violencia, no es el querer triunfar como sea, afectando a otros», agregó.

Los asuntos que realzan los corridos tumbados son los que achacó como los causantes de los altos niveles de violencia en ciertos estados del país, como en el céntrico Guanajuato.

«El consumo hace que haya más homicidios, por eso Guanajuato trae a veces hasta 15 % de ellos (del total nacional), porque se enfrentan las bandas para controlar el narcomenudeo, el consumo. Entonces, lo mejor es lo preventivo, seguir atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo valores, cohesionando familias, combatiendo el lujo barato», comentó.

Pese a reiterar en repetidas ocasiones que no censurará ni prohibirá la difusión de los corridos tumbados, López Obrador se comprometió a confrontarlos desde su tribuna diaria.

«No hay que caer en una modernidad malentedida en México, nosotros. Mantener nuestras tradiciones y mantener nuestras costumbres. Mantener nuestra idiosincracia, seguir siendo como somos, cuidándonos», zanjó.

Relacionado