Loor para los organizadores de la Serie del Caribe

Sin menospreciar a las Series del Caribe que han sido celebradas en el país, principalmente las del 2012 y 2016, la que se juega en este 2022 en el estadio Quisqueya Juan Marichal ha sido digna de admirar.

Debemos felicitar al comité organizador que se ha “fajado” desde antes del evento para que la denominada Serie Mundial del Caribe sea un éxito total y rotundo.

Felicito a Virgilio Rojo y Rafael Almánzar, de Adcio Media; a la Lidom y su presidente Vitelio Mejía; al presidente de la Confederación, Juan Francisco Puello Herrera; al Gobierno dominicano que encabeza Luis Abinader que dio todo el apoyo a través del Ministerio de Deportes y otras instituciones del Estado como la OMSA, Edesur; al ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien no desmayó para que el Quisqueya Juan Marichal luzca impresionante.

Ver tanto público desde temprano en el Quisqueya; un play bonito dentro y fuera con luces de Grandes Ligas; el acto de Vladimir Guerrero con los fanáticos; la fiesta que se arma dentro y fuera del play antes y después del juego, gracias a los patrocinadores que han montado estos diferentes shows para que los extranjeros y criollos estén felices, ya que esos mismos fans que vienen de esos países ven parte de la cultura dominicana y porqué no, ser parte de los tantos turistas que luego regresan al país.

He hablado con periodistas y fanáticos, principalmente mexicanos y se han enamorado del país.

Entonces, si la Serie del Caribe ha sido un éxito, ¿Por qué quitarnos el evento por casi una década?

Esperamos la asamblea de la CBPC con los presidentes de las ligas invernales el jueves, que sabemos se tocará ese tema y el de la sede de Miami 2024, mientras tanto, seguiremos disfrutando este eventazo, que en medio de esta pandemia es un bálsamo para el país.

Caso Dionisio Soldevila

Lo que pasó con el amigo y colega Dionisio Soldevila debe sentar un precedente en la crónica deportiva. Solo me quiero limitar a decir que no podemos mezclar una cosa con otra, si ese señor (Fausto Espinal) se ligaba en el palco de prensa con los periodistas, entonces los cronistas no están protegidos. El que tenga un pase al play no es lo mismo que un pase de prensa, ojo con eso Lidom. Escuché a Vitelio Mejía decir que se le canceló el pase al señor Espinal, un hecho digno de admirar por el presidente de la liga. Soldevila anunció mediante su abogado José Alberto Ortiz que va a perseguir una sanción penal contra Espinal, porque todo comportamiento criminal tiene consecuencias y las mismas deben ser penales.

