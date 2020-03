Loor a los héroes de las ciencias de la Salud

En nuestra cultura -la dominicana-, no sabemos por qué, acostumbramos a hablar mal del otro o de los otros. Es una conducta que es muy recurrente en nosotros, aunque algunos no hacen eso. No sabemos si es que el lobo estepario de Herman Hesse lo tenemos más en la vigilia que en el estado onírico y que el humano está en este último estado (dormido) y no en vigilia como deberíamos tenerlo la mayor parte de nuestro tiempo. Hablar mal o bien, no es hablar en un tono alto o bajo, no es ser no elocuente o no elocuente al hablar a otros (as), no es ser mal o buen orador al pronunciar un discurso. Hablar bien o mal de otro (s) es decir lo bueno o decir lo malo de otros o de otras. De los médicos acostumbramos a menudo a hablar muy mal, sin tener razón la mayoría de las veces, aunque no siempre sea así.

Nada más hay que pensar en los trabajos que pasan los muchachos que se gradúan en nuestra universidad estatal, respetando a algunos que médicos que se han graduados en las universidades privadas que tienen vocación por la medicina. Un ejercicio digno de la medicina es como un sacerdocio. Piénsese nada más en las tantas veces que se trasnochan los estudiantes para obtener el título de grado, por lo menos en el caso de la UASD eso hay que verlo, son verdaderos héroes con las prácticas de hospitales.

Cuando las FF. AA. dominicanas, luego de un cerco de muchos días a dicha universidad, querían quitarle el cerco para hacerlo sacaron una cuña televisiva donde se insistía sobre la prestigiosa carrera de medicina de la UASD. A muchos médicos debemos considerarlos como personas dignas y como verdaderos héroes, no son uno ni dos los que ya se han contagiado por el coronavirus tratando de salvar vida. Algunos correrán el riesgo de morir por esa causa, porque lo peor es que ni sabe cuál es la etiología de la enfermedad ni hay antídoto y cualquiera de nosotros puede morir si no se controla rápido la enfermedad. Ante esa realidad, debemos de quitarnos el sombrero ante algunos médicos y autoridades médicas, no sólo ante aquellos que han hecho importantes contribuciones en el ejercicio práctico y han sobresalido, como el Dr. José Joaquín Puello Herrera, Dr. Arnaldo Espaillat, Dr. Mario Lama, Dr. Héctor Guerrero Heredia, Dr. Héctor Balcácer (infectólogo y que ya se ha contagiado del coronavirus) y la Dra. Rosel Fernández, así como los aportes al desarrollo de la medicina como ciencia de la salud del fallecido Dr. Sergio Bencosme Ruiz, reconocido este último por el Almanaque Mundial.

Los médicos se exponen a muchos riesgos, por lo que cualquier enfermedad pueden contraerla y morir de ella por el hecho de tratar con pacientes enfermos. Respetemos a los médicos, sobre todo a los dignos médicos que se le ven tan sacrificados en el ejercicio de la medicina, a los que no se preocupan tanto por enriquecerse con la medicina privada, a los que miran bien al paciente y le aplican adecuadamente el método clínico antes de diagnosticarlo y aquellos que siguen el comportamiento de las enfermedades en toda una población aplicando el método epidemiológico para poder dar soluciones y reducir la morbilidad y la mortalidad.

Al hablar del sacrificio de los médicos que son héroes por sus labores a la sociedad, hay que pensar en Evangelina Rodríguez, la primera mujer graduada de médico y que injustamente fue rechazada por la intolerancia de una sociedad machista, pese a su servicio social. Ahora bien, hay que pensar en los paramédicos, las enfermeras (os), los bioanalistas o las bioanalistas, los radiólogos (as) y los hombres y mujeres de ciencias que han contribuido a las ciencias de la salud, como Louis Pasteur, Carlos Finlay y Madame Curie, quien murió de las radiaciones. Esta mujer no sólo hizo importantes aportes a la ciencia pura, en el área de la física y la química, si no que sirvió de paramédico y llegó a manejar automóviles para dar servicios de rayos X a los heridos y lesionados de la Primera Guerra Mundial. Señores, antes de Finlay descubrir el mosquito trasmisor de la fiebre amarilla, varios investigadores murieron dejándose picar del mosquito que la trasmitía pensando en descubrir el vector trasmisor, o sea, se inmolaron por querer servir a los seres humanos.

Dejémonos orientar por los médicos, ahora que el coronavirus nos ataca y amenaza con diezmar la población de la sociedad humana. No vilipendiar a los médicos en general, a los médicos que con amor se sacrifican por la humanidad, a esos médicos que son verdaderos héroes. No satanicemos su labor, porque ella es digna y la medicina nació para salvar vidas, ella no es lo que el capitalismo y particularmente el capital financiero han querido hacer de ella. No anatematizar la medicina, que la mayoría de sus profesionales son dignos como los fueron el Dr. Rafael Cantizano de Santiago, el Dr. Angel María Concepción Lajara de Tenares y el Dr. Manuel Antonio Tejada Florentino de Salcedo. El Estado deberá pagarle un justo salario a cada uno de los médicos de Salud Pública, pensiones dignas a los médicos y avituallar de insumos los hospitales públicos, ya está bueno de maltrato a los médicos.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

