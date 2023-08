Lonzo Ball: «Voy a volver a jugar»

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Pese a estar lesionado y ser ‘oficial’ que no jugará en toda la temporada 2023-24 –Chicago incluso ha pedido (y tiene aprobada) la disabled player exception–, lo cierto es que el verano de Lonzo Ball está siendo cualquier cosa menos tranquilo. Si bien se podía esperar que los meses fuesen pasando desde la calma mientras pone a tono su rodilla, unas declaraciones de Stephen A. Smith de ESPN, quien afirmó que el base «no podía ni sentarse» por su lesión, encendieron los ánimos hasta el punto de que el jugador grabase un vídeo sentándose y levantándose haciendo uso únicamente de la pierna lastimada. Tal respuesta no va a hacer que regrese antes, pero sí parece haber alimentado sus energías para conseguirlo.

“La vida no es fácil. Si quieres aprovecharlo al máximo, debes dar lo mejor de ti. Si te derriban, debes levantarte cada vez si quieres seguir adelante. Siempre puedes dejarlo y tomar el camino más fácil, hacer ‘pucheros’ y echarte a un lado. Pero para mí, si estás tratando de llegar al lugar al que yo quiero llegar, simplemente tienes que volver a levantarte, desempolvar y seguir adelante. Voy a volver a jugar», comenta durante su intervención en el Invest Fest en Atlanta, donde además de promocionar Big Baller Brand también habló de su dolencia.

Tras hablar sobre cómo se siente, el jugador de los Bulls no evitó hablar sobre la polémica vivida con el mencionado periodista de ESPN. En cuanto a esto, recalca que no suele estar pendiente de lo que se dice, pero sintió que debía parar lo que era una noticia falsa.

«El ruido exterior no me molesta. Respecto a Stephen A., es que tiene a su servicio una plataforma amplia. Personalmente, simplemente no aprecio cuando la gente publica noticias falsas como esa, especialmente alguien de su altura, pudiendo afectar a mucha gente. En cuanto a mí, sé lo que tengo que hacer para volver y estoy justo en ese camino de hacer lo que tengo que hacer todos los días, paso a paso. No miro demasiado a lo que está por venir. Sé que en un futuro próximo seguramente volveré a la cancha», sentencia.

Pensando en su futuro, la realidad es que Ball no ha jugado desde mediados de la campaña 2021-22; es decir, estará más de dos años y medio sin jugar al baloncesto. La última operación, un trasplante de cartílago al que se sometió en marzo, podría ser la solución a sus problemas. Mientras espera que sea así, ya sabe que para el curso 2024-25 tiene en su mano una opción de jugador de 21,4 millones de dólares. Raro será que no la ejecute.