Lonzo Ball todavía no está cerca de regresar con los Bulls

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Si hace dos semanas se hablaba de una cierta progresión en la recuperación de Lonzo Ball, parece que esta sigue sin ser significativa. Tal y como ha asegurado su entrenador Billy Donovan, su condición le impide ser optimista con respecto a su capacidad para volver a jugar pese a que ha pasado ya más de un año desde la última vez que lo hizo, y desde luego sus declaraciones invitan a pensar que puede pasar bastante más tiempo.

«Ha progresado, pero yo mismo os puedo decir que no está ni siquiera cerca de estar preparado para jugar. Simplemente no lo está» comentó el técnico. «Ahora mismo no está pudiendo correr con normalidad. El día que pueda no solo hacerlo, sino hacerlo de forma consistente y ser capaz de volver a repetirlo al día siguiente, ahí podremos empezar a tener algo de optimismo».

El último encuentro disputado por Ball data del 14 de enero de 2022, momento en que comenzó un calvario que arrastró consigo a los Bulls, que no han vuelto a brillar tanto como lo hicieron en aquel primer tramo de curso. Su gran defensa perimetral, su capacidad para organizar el juego y su tiro exterior fueron algunas de las claves del gran rendimiento de los de Illinois en aquellas semanas, pero parece que Donovan ha aceptado que esas virtudes seguirán sin estar a su disposición durante bastante tiempo.

Durante el mes de diciembre, Wojnarowski apuntó la posibilidad de que Lonzo pudiera no disputar un solo partido esta temporada, y aunque en aquel momento pareció un pronóstico particularmente pesimista, a estas alturas no suena ya ni mucho menos como algo descabellado. Solo queda esperar que, se dé cuando se dé la vuelta del base, esté en condiciones de poder volver a rendir al 100% y sin contratiempos.

Relacionado