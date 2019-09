Lonzo Ball supo por Twitter que sería traspasado a los Pelicans

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- En febrero, durante el último cierre de mercado, Lonzo Ball fue plenamente consciente de que los Lakers estaban haciendo todo lo posible por hacerse con los servicios de Anthony Davis. Y eso suponía también ofrecer a Ball en aquel intento de acuerdo que no fructificó.

Ese traspaso terminó por culminarse en julio y Ball puso rumbo a New Orleans. Lo significativo de todo aquello no es ya solo que se produjera, sino que el jugador no se enteró de la noticia por una llamada de las oficinas de los Lakers.

Ball supo que ya no era miembro de los angelinos por la red social Twitter, situación que ya le ha sucedido a algún que otro jugador de la liga y que no gusta demasiado a los protagonistas de dicho momento.

“Se deshacen de ti. Ya no te quieren. Es algo que evidentemente me tomé como personal”, explicó el base.

En la NBA las noticias se mueven cada vez más rápido gracias a la poderosa tarea de los insiders, periodistas que viven en las rutinas diarias de cada franquicia y que están en disposición de ofrecer las informaciones casi desde el mismo minuto en el que se producen. Y eso, a veces, genera situaciones en las que el público de Twitter u otras redes sociales conoce qué ha sucedido antes que el propio jugador.

