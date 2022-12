Lonzo Ball sigue sintiendo dolor en su rodilla izquierda

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Los Chicago Bulls protagonizaron un buen comienzo la temporada pasada, en la que ocuparon las primeras posiciones de la Conferencia Este durante la primera mitad de la misma. Esta campaña, por el contrario, los Bulls han tenido problemas para ser regulares y mantenerse competitivos. Los de Illinois ocupan la duodécima posición del Este con un récord negativo de 9-12.

El punto de inflexión el pasado curso giró alrededor de la lesión de rodilla de Lonzo Ball, de la cual todavía no se ha podido recuperar. De hecho, el base no ha disputado un partido oficial desde el 14 de enero, hace ya casi un año. Recientemente, el medio The Athletic compartió que franquicia y jugador mantienen la esperanza de que este vuelva a jugar a principios de 2023.

Sin embargo, el técnico de los Bulls, Billy Donovan, ha compartido unas declaraciones al respecto que invitan a la cautela, pues señaló que Lonzo sigue sintiendo dolor en su rodilla izquierda. «Ha sido muy lento», afirmó Donovan sobre el progreso de su pupilo. «Está trabajando en más y más cosas, pero no tanto como para poder daros un informe preciso: ‘Oye, está corriendo, está cortando, está saltando, está haciendo trabajo de habilidades individual, el próximo paso es el entrenamiento de contacto’. Para ser honesto contigo, ni siquiera está cerca de eso.»

El procedimiento inicial de Ball se produjo a finales de enero para reparar un desgarro en el menisco izquierdo. Debido al dolor persistente, el base optó por ser sometido a una cirugía adicional el pasado mes de septiembre para ayudar en su rehabilitación. «Está mejor después de la cirugía pero no está completamente libre de dolor. Y para eso están trabajando», continuó el entrenador jefe de los Bulls. «O, al menos, para que pueda trabajar con algo de dolor.»

Los Bulls han echado de menos a Lonzo esta temporada. Aunque Ayo Dosunmu ha hecho un buen trabajo como titular, Chicago todavía carece de la creación de jugadas y el tiro exterior que posee Ball. «Me siento mal por él porque ha trabajado duro para recuperarse», afirmó Donovan. «Es un chico joven, un jugador realmente bueno, y odias ver eso durante todo un año. Me duele por él. Es un gran tipo y le encanta jugar.»

