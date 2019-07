Lonzo Ball, con ganas de arrancar su nueva etapa en Nueva Orleans

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Semanas después de conocerse su llegada a los Pelicans de New Orleans, en la operación que acabó con Anthony Davis en los Lakers, Lonzo Ball ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto. Lo ha hecho en unas declaraciones para la cadena ESPN, en las que reconoció estar emocionado por lo que pueda depararle esta nueva etapa.

“Cuando me enteré del traspaso estaba bastante emocionado, de verdad” afirmó. “Ya me imaginaba que alguien tendría que salir pronto, ya que Anthony Davis tenía muchas ganas de que se diera el traspaso, así que prácticamente solo estaba esperando la confirmación. Estoy contento de seguir junto a dos jugadores con los que me siento muy cómodo (Brandon Ingram y Josh Hart), y tengo ganas de ver qué podemos hacer”.

“Si esto me hubiese sucedido siendo “rookie” me habría entristecido más” reconoció. “Soy de Los Ángeles, toda mi familia está allí y tenía muchas ganas de ser parte de los Lakers. Pero ahora, tras dos años viendo cómo funciona el negocio, he aprendido que poder seguir jugando en la NBA es ya una bendición de por sí. Me ilusiona este nuevo inicio”, comentó.

Zion, el mayor aliciente

Lonzo no tardó en ser preguntado por Zion Williamson, reciente número 1 del Draft, con quien tendrá la oportunidad de jugar en esta nueva etapa: “Nunca he visto a nadie de su tamaño moverse como él. Y solo tiene 19 años. Es realmente un fenómeno. Con su forma de jugar y las ganas que le pone va a ser muy difícil pararlo.”

