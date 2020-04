Lolita suárez y Alex Rovira, transformación y magia en un live de Instagram

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Tratando el tema “Transformando la crisis en oportunidades” la conferencista y life coach Lolita Suárez, junto al escritor español, economista y conferencista internacional Alex Rovira Celma, sostuvo una interesante conversación a través de instagram live, donde los espectadores pudieron aprender a mirar desde otra óptica la vida en estos momentos de cuarentena mundial y replantear sus objetivos en la vida.

El dúo de profesionales logró una sinergia extraordinaria la cual fue transmitida como magia a todos los espectadores conectados, compartiendo con ellos las herramientas para hacer de esta crisis un momento de cambio, “Es el momento, de leer, de reflexionar de planificar”, indicó Alex.

Esta conversación con el director de la escuela virtual “Creando tu propia suerte” es un gran referente en la carrera de Lolita Suárez, quien es fundadora de esta escuela virtual y está siendo discente dentro de los primeros fundadores inscritos en la misma.

Rovira, quien ha escrito y vendido más de diez millones de libros en diferentes idiomas, resaltó que no hay que esperar la crisis para hacerle un espacio a la planificación, a la reflexión y la creación de metas, si no, hacer de estas herramientas un hábito en nuestras vidas, de esta manera el aislamiento o la crisis no causarían angustia en nuestra existencia cuando se presente vivirlas.

Para finalizar Rovira expresa que “lo que no cambias por convicción lo cambias por compulsión o por convulsión. Entonces en estos momentos en que estamos viviendo incertidumbre y sufrimiento, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Si queremos ser víctimas o decidimos ser creadores de circunstancias para la trasformación, queremos ser efectos o queremos ser causa?”, puntualizó.

Esta conversación y otras de sumo interés con destacados profesionales del área del coaching y la motivación están publicadas en el canal de You Tube de Lolita Suárez.

