Lolita Flores: “Al fin y al cabo, la gente se queda con el ser humano”

La artista se presenta este domingo 19 de diciembre en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua, a las 8:00 de la noche

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Lolita Flores extraña el escenario dominicano. se prepara para cantar una vez más en el emblemático escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito,llega este domingo 19 con una gran orquesta y un espectáculo dividido en tres partes, para darlo todo de ella.

La artista española ha cosechado una trayectoria de aproximadamente 45 años y, desde hace 11, ha aprovechado la oportunidad de hacer teatro, recorriendo las más importantes salas de su país y aunque ha considerado el retiro, la intérprete de “No renunciaré” atribuye el éxito de la dinastía Flores a la transparencia que ha caracterizado a cada miembro de la familia.

“Creo que me han visto tal y como soy, lo que ven es lo que hay, no hay más. Soy chiquitita, digo la edad que tengo, como no he visto las divas y el estrellato en mi casa, pues tampoco; mi madre era una mujer normal en la casa y luego en el escenario demostraba la artista que era y creo que parte del éxito que tenemos la familia Flores es que somos como somos y decimos las cosas que nos pasan por la cabeza en el momento que nos pasan por la cabeza. Creo que, al fin y al cabo, la gente se queda con el ser humano y que eso gana la partida”, manifestó.

Lolita Flores, en su habitual transparencia se declara fan a enloquecer de Luis Miguel, y adelantó que en el repertorio de su concierto “Todo de mi”, producido por César Suárez Jr., ha incluido uno que otro éxito del “Sol de México”, así como de Armando Manzanero, quien resaltó le hizo muchas canciones y le dio algunas inéditas, además de la gran relación que les unía. También homenajeará a sus padres y repasará las canciones que ha popularizado durante su reconocida trayectoria.

La cantante dijo a los medios dominicanos que le gusta mantener la cercanía con su público, por lo que ella misma maneja sus redes sociales y aunque asegura que su familia no se dan consejos entre ellos, no ha tenido estrategia alguna para lograr la impecable carrera que hoy en día posee, solo ser ella misma.

“Si les digo la verdad, no ha sido estrategia ninguna. Yo creo mucho en el universo y en Dios; me he dejado fluir. Ha habido momentos de mi vida profesionalmente que he tenido más trabajo, otros que he tenido menos… difícil me hubiera sido ser médico o arquitecta, pero en mi casa somos todos artistas. No me siento limitada y siempre están las vicisitudes que tiene la vida, pero sigues luchando, sigues para adelante, sigues esperando”, sostuvo.

Asimismo, Lolita destacó que nunca se ha metido en la piel de otros artistas, aunque se describe como una mujer sensible y fuerte cuando tiene que serlo.

“Soy artista porque lo soy, porque lo siento así, porque es lo que llevo en mis genes, pero no me gusta ser una persona normal, vivir como una persona normal y eso a mis hijos se lo inculqué desde chiquitos. Y estoy contenta con la vida que tengo”, puntualizó.

Las boletas para disfrutar de “Todo de mi” de Lolita Flores están a la venta en Uepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, a RD$ 7,500 Front Stage; RD$ 6,000, VIP; RD$ 5,000 en Platea; RD$ 4,000, balcón. Para más información: 809-227-1344.

Cabe destacar que el concierto contará con los distintos protocolos sanitarios implementados y definidos por el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno de la República Dominicana.

