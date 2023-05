¿Logrará lo imposible? Celtics empata la serie contra Heat y fuerza un séptimo partido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Boston Celtics lograron su victoria más importante de la temporada. Y es que al vencer al Miami Heat 104-103 este sábado, remontaron un 0-3 y empataron la serie, en estadio del contrario. Se colocan a sólo una victoria para lograr lo imposible, y es que ningún equipo ha logrado ganar tras tener ese déficit.

150 veces en la historia de la NBA un equipo se ha puesto 3-0 en los playoffs, y en todas ellas ha acabado ganando la serie.

La final del partido parece de historia. Jimmy Butler había encestado sus tres tiros libres tras una falta de Al Horford y Heat se fue arriba por un punto. Quedaban tres segundos y los verdes estaban perdiendo.

Celtics pidió tiempo fuera. Tenían que hacer algo o iban a ser eliminados.

La jugada era que Marcus Smart lanzara un triple o más bien, eso es lo que hizo. Falló. Y no hubo tiempo para pensar o para defender, porque Derrick White consiguió un rebote en ataque y lo convirtió en un lanzamiento de dos puntos que les concedió la victoria. Un game winner inesperado en un juego con cambios de liderazgo.

Los Celtics no son el mismo equipo que perdió tres seguidos en las Finales de Conferencia. Muy bien Marcus Smart y Jaylen Brown lo advirtieron cuando se mantenían sin ninguna victoria y sólo un partido para la eliminación: No nos dejen conseguir uno… no nos dejen ganar, dijeron.

Tatum fue el máximo anotador de ambos equipos con 31 puntos y 12 rebotes, luego le siguió Brown, quien encestó 26 puntos y 10 rebotes. Marcus Smart fue el tercer hombre de la noche, con 21 canastas.

El “héroe de la noche”, Derrick White, quien anotó en las últimas décimas, a pesar de los 11 puntos que encestó en todo el juego, fue el personaje que se bañó en la gloria y pudo haber salvado al equipo verde de estrellarse.

La victoria del equipo verde fue tan sorpresiva que por el momento, Malcolm Brogdon, el vigente Sexto Hombre del Año, no jugó esta noche y sus seguidores no parecen preocupados. Y es que está jugando con un desgarro en el codo, lo cual puede suponer su nivel en estas finales, que ha caído a comparación de la temporada regular, que anotaba 14,9 puntos por partido y contra Miami hasta 8,5 puntos.

Por la parte de Heat, Jimmy Butler fue el jugador que pudo ser el héroe del partido. Y es que sus tres tiros libres le concedió la ventaja al equipo faltando 3 segundos. Fue el mayor anotador de su equipo, con 24 puntos y 11 rebotes. Caleb Martin hizo 21 canasta y 15 rebotes, mientras Bam Adebayo logró 13 agarradas.

Sin embargo la hazaña que hizo Celtics este sábado sí ha pasado en la pelota naranja. Tres veces, para ser exactos.

En la temporada 1950-1951, New York Knicks – Rochester Royals, donde los Knicks perdieron a sólo un paso de lograr lo imposible. En el año 1994, los Denver Nuggets forzaron un séptimo partido tras casi terminar barridos, pero cayeron 91-81 contra Utah Jazz.

En el 2002-2003 fue la última vez en que un equipo logró empatar un 3-3 tras perder 3-0, los Portland Trail Blazers acariciaban la gloria, pero Dallas Mavericks se impusieron y sentenciaron aún más lo imposible.

Algunos años después, los Celtics están cerca de romper la maldición y ser el primer equipo en remontar un 3-0 a los octavos clasificados, Miami Heat. La suerte del equipo verde es que el séptimo partido será en Boston.

Lo que es certero, es que el quinteto formado por Jayson Tatum, Al Horford, Jaylen Brown, Marcus Smart y Derrick White esta más cerca de conseguirlo.

El partido séptimo será en el TD Garden, para este lunes, donde jugarán todo por todo, en ganar o ir a casa, desde las 8:30 de la noche.

Relacionado